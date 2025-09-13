ВИДЕО: Из-за пожара в квартире в Праге эвакуировали 68 человек

Из-за пожара в квартире в Бранике (Прага 4) пожарные были вынуждены эвакуировать 68 человек. Одной женщине медицинские работники оказали помощь прямо на месте. Полицейские временно ограничили движение в окрестностях.