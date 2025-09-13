ВИДЕО: Из-за пожара в квартире в Праге эвакуировали 68 человек
13 сентября 2025
19:00
648
Из-за пожара в квартире в Бранике (Прага 4) пожарные были вынуждены эвакуировать 68 человек. Одной женщине медицинские работники оказали помощь прямо на месте. Полицейские временно ограничили движение в окрестностях.
Почти 70 человек были эвакуированы пожарными и полицейскими в субботу после полудня из жилого дома в Праге 4 из-за пожара в одной из квартир. Медики оказали помощь одной женщине, но транспортировка в больницу не потребовалась. Причины пожара и размер ущерба выясняют следователи. Об этом сообщили полиция и представители пожарных Войтех Сосна и службы спасения Яна Поштова для ČTK и в сети X.
