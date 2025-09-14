Полиция проверяет очередную угрозу отравления питьевой воды в Чехии

Новости 420on 14 сентября 2025 15:00 1047

Полицейские проверяют очередную угрозу от неизвестного преступника, который утверждает, что отравит питьевую воду ядовитым рицином. Первая угроза поступила в понедельник, 8 сентября.