Полиция проверяет очередную угрозу отравления питьевой воды в Чехии

14 сентября 2025
Полицейские проверяют очередную угрозу от неизвестного преступника, который утверждает, что отравит питьевую воду ядовитым рицином. Первая угроза поступила в понедельник, 8 сентября.
Полиция второй раз за эту неделю проверяет угрозу неизвестного преступника об отравлении воды в Чехии. По словам полицейских, автор угрозы не указал, где именно должны находиться бутылки с водой, содержащей ядовитый рицин, он упомянул только торговые центры. Поэтому охране ТЦ рекомендуется повышенная бдительность. Однако паниковать не стоит, сообщила полиция в сети X. Люди, которые заметят что-либо подозрительное, должны позвонить по номеру 158. Ведется розыск преступника.

В связи с электронными письмами, в которых угрожают отравлением воды, полиция обратилась к общественности с просьбой помочь установить личность свидетелей, которые находились на Водной улице в Брно вблизи почтовых ящиков курьерских компаний. Фотографии, на которых они запечатлены, были опубликованы вечером в сети X.

По данным телеканала CNN Prima News, преступник в электронном письме сообщил, что поместил две бутылки с ядом в партию для одного из пражских магазинов. Свои действия он обосновал тем, что не получил деньги, которые требовал в предыдущем письме. По данным СМИ, он требовал 66 биткоинов (около 152 миллионов крон).

О этом случае полиция сообщила в понедельник, по ее данным, неизвестный преступник угрожал отравить питьевую воду в Чешской Республике.  «В случае любой угрозы мы, конечно, проактивно предупредили бы общественность и приняли необходимые меры», — заявил в понедельник пресс-секретарь полицейского президиума Ондрей Моравчик. То же самое заявили полицейские и сегодня в сети X.

Согласно ранее опубликованной информации на сайтах Krimi-Plzeň и Novinky.cz, неизвестный мужчина в первом сообщении также угрожал отравлением рицином и заявил, что отравит питьевую воду, предназначенную для продажи в магазинах и подачи в ресторанах. Он не уточнил, в каком районе он собирается распространить яд.

Моравчик сказал, что полицейские на месте, указанном преступником в письме, действительно нашли бутылку с водой и отправили ее на анализ. «Мы все еще ждем результатов экспертизы. Мы выясняем, опасно это или нет», — сказал пресс-секретарь.

Недавно суды вынесли пятилетний приговор рецидивисту Мареку Ваделу, который в августе 2020 года угрожал из тюрьмы отравлением питьевой воды в чешских городах. Мужчина, отбывавший наказание в тюрьме в Пльзене, написал и разослал несколько писем в Министерство юстиции, криминальную полицию и СМИ. В письме министерству он требовал освобождения некоторых заключенных из тюрем, более 10 миллионов крон и автомобиль. 

В противном случае он угрожал отравлением питьевой воды в шести неуказанных городах. Он пытался создать впечатление, что письма были написаны членом исламской террористической группировки, и признался, что вдохновился криминальным сериалом «Кобра 11». Суды не нашли никаких смягчающих обстоятельств для поведения Ваделя.
