Чешский Национальный конезавод в Кладрубах-над-Лабем установил новый рекорд — 24 лошади в упряжке

13 сентября Чешский Национальный конезавод в Кладрубах-над-Лабем провел очередное ежегодное мероприятие Kladruby naruby. Кульминационным моментом стал новый рекорд Чешской Республики — упряжка из 24 старокладрубских лошадей. Упряжку вел Йиржи Несвачил-младший. Она состояла из 12 пар лошадей — белых и черных, запряженных по системе домино.