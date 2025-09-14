ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чешский Национальный конезавод в Кладрубах-над-Лабем установил новый рекорд — 24 лошади в упряжке

Новости 420on
14 сентября 2025
18:00
512
13 сентября Чешский Национальный конезавод в Кладрубах-над-Лабем провел очередное ежегодное мероприятие Kladruby naruby. Кульминационным моментом стал новый рекорд Чешской Республики — упряжка из 24 старокладрубских лошадей. Упряжку вел Йиржи Несвачил-младший. Она состояла из 12 пар лошадей — белых и черных, запряженных по системе домино.
Рекордными были также вес и длина вожжей. Вожжи, которыми Йиржи Несвачил-младший вел лошадей, весят 52,3 кг, а их длина составляет 300 м. Длина всей упряжки составляла 38 метров. Несмотря на то, что упряжкой может управлять только один кучер, в данном случае речь шла о проекте, в котором было задействовано большое количество сотрудников и лошадей со всей национальной конюшни, и не только из Кладруб-над-Лабем, но и из двора Франтишковых в Сельмицах, конюшни Борек, конюшни Слатиняны и из учебного центра Гержманув-Мнештец.

За событием наблюдали около 5 000 зрителей. Йиржи Несвачил-младший побил предыдущий рекорд по количеству запряженных старокладрубских лошадей, установленный Петром Возабом в 2008 году, который в рамках Большого дня верховой езды продемонстрировал упряжку из 22 лошадей.

Национальный конезавод в Кладрубах-над-Лабем неизменно привлекает посетителей. В 2023-м сюда приехало рекордное количество людей – 84 647 туристов. 
