ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

С ноября Pražská energetika (PRE) снизит цены на электроэнергию и газ

Новости 420on
16 сентября 2025
08:00
637
Компания Pražská energetika (PRE) объявила о снижении цен на электроэнергию и газ — новые цены вступят в силу с 1 ноября.
Цены на электроэнергию снизятся на 10%, на газ — на 8%. С ноября снижение цен коснется всех существующих клиентов из числа домохозяйств и малых предприятий, которые не имеют фиксированных цен, кроме того, все эти клиенты получат от PRE единовременный бонус в размере 600 крон. Эта скидка будет вычтена из ближайшего счета за электричество или газ, объясняет пресс-секретарь PRE Карел Ганзелка.

Если вы не используете электричество для отопления и нагрева воды, вы будете платить 2,89 кроны за киловатт-час без НДС. Годовая экономия составит около 600 крон. На практике, конечно, все зависит от потребления конкретного домохозяйства.

Указанная цена действительна для клиентов без фиксированной цены. Те, кто выберет продукт с фиксированной ценой и наиболее распространенным тарифом D02d (электричество используется для питания обычных бытовых приборов, не используется для отопления и нагрева воды), будут платить 2,69 кроны за киловатт-час без НДС, если фиксируют цену на 3 года.

Домохозяйства, которые используют электричество для нагрева воды, будут платить по низкому тарифу без фиксации 2,59 кроны без НДС. Клиенты с бойлером сэкономят в среднем около 1 200 крон в год, говорит Ганзелка. Для потребителей, которые отапливают свои дома тепловыми насосами или электрическими обогревателями, цена за киловатт-час снизится до 2,79 кроны (по низкому тарифу без фиксации цены). Годовая экономия, по подсчетам компании, составит 4 000 крон.

С началом отопительного сезона PRE также снизит цену на поставку газа. С 1 ноября PRE предложит большинству клиентов газ по цене 1,32 кроны без НДС за киловатт-час, что в зависимости от характера потребления означает снижение затрат до 8%. Если клиенты отапливают свои дома газом, они могут сэкономить до нескольких тысяч крон в год, подсчитал Ганзелка. Изменение цен произойдет с 1 ноября этого года для клиентов без фиксированных тарифов автоматически.

О снижении цен на электроэнергию и газ некоторое время назад объявила также компания E.ON. С сентября до конца 2025 года она будет предлагать скидку в размере 10% от цены за 1 МВт*ч поставки.
электричество газ цены Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:40
16 СЕНТЯБРЯ 2025
313
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ДВУХ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХИИ
08:42
16 СЕНТЯБРЯ 2025
453
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР В ОБЩЕЖИТИИ УНИВЕРСИТЕТА ПАЛАЦКОГО: 80 СТУДЕНТОВ БЫЛИ СРОЧНО ЭВАКУИРОВАНЫ
20:36
15 СЕНТЯБРЯ 2025
1717
ОБЩЕСТВО
СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ РОССИЯНАМ
15:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2569
ОБЩЕСТВО
ПЛЮС ТЫСЯЧИ КРОН В МЕСЯЦ: ПОДРОБНОСТИ О НОВОЙ ЛЬГОТЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
11:30
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2229
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЕ СОВЕТНИКИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВАЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ СТОЛИЦЫ
10:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2227
ОБЩЕСТВО
КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ПЕТРШИН: КАК ПРОДВИГАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
08:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2877
ОБЩЕСТВО
ВОР РАНИЛ НОЖОМ ОХРАННИКА ПАРФЮМЕРНОГО МАГАЗИНА В ПРАЖСКОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
18:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3208
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЕЗАВОД В КЛАДРУБАХ-НАД-ЛАБЕМ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД — 24 ЛОШАДИ В УПРЯЖКЕ
17:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
5151
ОБЩЕСТВО
СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ И ОТТОК МИГРАНТОВ: ПОЧЕМУ ЧЕХИЯ ТЕРЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ
15:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3916
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОЧЕРЕДНУЮ УГРОЗУ ОТРАВЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ЧЕХИИ
14:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
6419
ОБЩЕСТВО
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ В ЧЕХИИ: ПРОВЕРЯЕМ, ВСЕ ЛИ ДАННЫЕ О СТАЖЕ УЧТЕНЫ
12:35
14 СЕНТЯБРЯ 2025
4100
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПРАГЕ 4: ПОЛИЦИЯ ЛОВИТ МУЖЧИНУ НА КРЫШЕ ДОМА
19:30
13 СЕНТЯБРЯ 2025
5578
ПОЛИТИКА
«РУССКИЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ СПАСАЛИ ЕВРОПУ»: ЛИДЕРЫ ДВИЖЕНИЯ STAČILO! ПРИБЫЛИ В ПРАГУ
19:00
13 СЕНТЯБРЯ 2025
3775
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: ИЗ-ЗА ПОЖАРА В КВАРТИРЕ В ПРАГЕ ЭВАКУИРОВАЛИ 68 ЧЕЛОВЕК
17:00
13 СЕНТЯБРЯ 2025
6949
ОБЩЕСТВО
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕХИИ ДОСТИГ МАКСИМУМА С МАРТА 2017 ГОДА