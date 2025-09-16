С ноября Pražská energetika (PRE) снизит цены на электроэнергию и газ
16 сентября 2025
08:00
Компания Pražská energetika (PRE) объявила о снижении цен на электроэнергию и газ — новые цены вступят в силу с 1 ноября.
Цены на электроэнергию снизятся на 10%, на газ — на 8%. С ноября снижение цен коснется всех существующих клиентов из числа домохозяйств и малых предприятий, которые не имеют фиксированных цен, кроме того, все эти клиенты получат от PRE единовременный бонус в размере 600 крон. Эта скидка будет вычтена из ближайшего счета за электричество или газ, объясняет пресс-секретарь PRE Карел Ганзелка.
Если вы не используете электричество для отопления и нагрева воды, вы будете платить 2,89 кроны за киловатт-час без НДС. Годовая экономия составит около 600 крон. На практике, конечно, все зависит от потребления конкретного домохозяйства.
Указанная цена действительна для клиентов без фиксированной цены. Те, кто выберет продукт с фиксированной ценой и наиболее распространенным тарифом D02d (электричество используется для питания обычных бытовых приборов, не используется для отопления и нагрева воды), будут платить 2,69 кроны за киловатт-час без НДС, если фиксируют цену на 3 года.
Домохозяйства, которые используют электричество для нагрева воды, будут платить по низкому тарифу без фиксации 2,59 кроны без НДС. Клиенты с бойлером сэкономят в среднем около 1 200 крон в год, говорит Ганзелка. Для потребителей, которые отапливают свои дома тепловыми насосами или электрическими обогревателями, цена за киловатт-час снизится до 2,79 кроны (по низкому тарифу без фиксации цены). Годовая экономия, по подсчетам компании, составит 4 000 крон.
С началом отопительного сезона PRE также снизит цену на поставку газа. С 1 ноября PRE предложит большинству клиентов газ по цене 1,32 кроны без НДС за киловатт-час, что в зависимости от характера потребления означает снижение затрат до 8%. Если клиенты отапливают свои дома газом, они могут сэкономить до нескольких тысяч крон в год, подсчитал Ганзелка. Изменение цен произойдет с 1 ноября этого года для клиентов без фиксированных тарифов автоматически.
О снижении цен на электроэнергию и газ некоторое время назад объявила также компания E.ON. С сентября до конца 2025 года она будет предлагать скидку в размере 10% от цены за 1 МВт*ч поставки.
