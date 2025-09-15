Страны Евросоюза могут ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам

Страны ЕС, стремясь усилить давление на Россию, рассматривают возможность ужесточения ограничений на выдачу российских туристических виз, а также ограничения передвижения российских дипломатов в пределах союза, что является предложением Чехии. Об этом сегодня сообщил сервер Euractiv. Ограничения могут появиться в новом, 19-м пакете санкций, который в настоящее время готовит Европейская комиссия.