Страны Евросоюза могут ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам
15 сентября 2025
20:36
582
Страны ЕС, стремясь усилить давление на Россию, рассматривают возможность ужесточения ограничений на выдачу российских туристических виз, а также ограничения передвижения российских дипломатов в пределах союза, что является предложением Чехии. Об этом сегодня сообщил сервер Euractiv. Ограничения могут появиться в новом, 19-м пакете санкций, который в настоящее время готовит Европейская комиссия.
По информации ČTK, пакет может быть представлен послам при ЕС уже в среду. В этом году в Европу на летний отдых отправилось рекордное количество российских туристов — более полумиллиона.
По словам дипломатов, страны ЕС стремятся к дальнейшему обновлению правил, которые уже были изменены отменой соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году. Если ужесточение будет одобрено, это будет означать гармонизацию правил въезда во весь блок. До сих пор выдача виз оставалась в компетенции отдельных стран-членов. Некоторые страны стремятся к полному запрету на въезд граждан России в ЕС, но для этого потребуется одобрение квалифицированным большинством государств.
Большинство стран ЕС, граничащих с Россией или находящихся вблизи от нее, уже значительно ограничили выдачу виз. Польша, страны Балтии, Чехия и Финляндия в значительной степени закрыли двери для своих восточных соседей. Напротив, страны, которые полагаются на приток российских туристов в летний период, такие как Италия, Испания, Греция и Франция, а также дружественно настроенная к Кремлю Венгрия, остаются относительно либеральными в выдаче виз, несмотря на войну в Украине.
По данным Европейской комиссии, в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона россиян, что представляет собой значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Давление в пользу определенных ограничений также связано с большим количеством российских туристов, прибывших в Европу этим летом.
«Мы не можем просто так принять, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, в то время как их правительство убивает украинцев и угрожает нашей безопасности», — процитировал Euractiv одного из дипломатов ЕС. По его словам, большинство туристов принадлежат к более обеспеченной части российского среднего класса.
Однако Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, несколько дней назад в письме главе дипломатии ЕС Кайе Каллас предупредила об ограничении виз. По ее мнению, ЕС должен сосредоточиться скорее на олигархах и тех, кто распространяет российскую пропаганду, чем на туристах.
В связи с новым пакетом санкций также все чаще обсуждается чешский проект, который находится на рассмотрении уже давно и касается ограничения передвижения российских дипломатов по Шенгенской зоне.
По словам чешского министра иностранных дел Яна Липавского, целый ряд шпионских операций проводится под дипломатическим прикрытием. Поэтому Чехия требует, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на пребывание, которые позволяют передвигаться только в принимающей стране, а не по всей Шенгенской зоне. В то же время она хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые труднее подделать или связать с ложной личностью.
Чешский проект находится на рассмотрении уже почти два года, но до сих пор не получил достаточной поддержки. Некоторые более скептически настроенные страны по-прежнему сомневаются в том, насколько эффективно можно обеспечить соблюдение этой меры без контроля на внутренних границах. Существуют также опасения, что такие меры вызовут ответные действия России в отношении европейских дипломатов в Москве.
