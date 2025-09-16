Пожар в общежитии Университета Палацкого: 80 студентов были срочно эвакуированы
16 сентября 2025
08:42
454
Из-за возгорания осветительного прибора пожарным пришлось эвакуировать 80 студентов из общежития имени Генерала Свободы в Оломоуце. Два десятка из них вывели пожарные, остальные покинули здание самостоятельно.
Возгорание осветительного прибора произошло на третьем этаже здания общежития, принадлежащего Университету Палацкого, в понедельник вечером.
«До нашего прибытия персонал общежития отключил электричество и одновременно тушил пожар с помощью порошкового огнетушителя. Из здания, с четвертого надземного этажа, мы при содействии полиции эвакуировали 20 студентов, еще 60 студентов из нижних этажей покинули здание самостоятельно», — сообщил представитель пожарных Йозеф Колачек.
По его словам, пожарные на месте с помощью вентиляции проветрили задымленные помещения, затем разобрали алюминиевые подвесные потолки и с помощью тепловизора проверили скрытые очаги возгорания. «Работы проводились с использованием дыхательных аппаратов», — добавил представитель.
На месте работали три подразделения профессиональных и добровольных пожарных из Оломоуца и городских районов Черновир и Хвалковице.
