Пожар в общежитии Университета Палацкого: 80 студентов были срочно эвакуированы

16 сентября 2025
08:42
Из-за возгорания осветительного прибора пожарным пришлось эвакуировать 80 студентов из общежития имени Генерала Свободы в Оломоуце. Два десятка из них вывели пожарные, остальные покинули здание самостоятельно.
Возгорание осветительного прибора произошло на третьем этаже здания общежития, принадлежащего Университету Палацкого, в понедельник вечером.
«До нашего прибытия персонал общежития отключил электричество и одновременно тушил пожар с помощью порошкового огнетушителя. Из здания, с четвертого надземного этажа, мы при содействии полиции эвакуировали 20 студентов, еще 60 студентов из нижних этажей покинули здание самостоятельно», — сообщил представитель пожарных Йозеф Колачек.

По его словам, пожарные на месте с помощью вентиляции проветрили задымленные помещения, затем разобрали алюминиевые подвесные потолки и с помощью тепловизора проверили скрытые очаги возгорания. «Работы проводились с использованием дыхательных аппаратов», — добавил представитель.

На месте работали три подразделения профессиональных и добровольных пожарных из Оломоуца и городских районов Черновир и Хвалковице. 
