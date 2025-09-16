Пожар в общежитии Университета Палацкого: 80 студентов были срочно эвакуированы

Возгорание осветительного прибора произошло на третьем этаже здания общежития, принадлежащего Университету Палацкого, в понедельник вечером.



«До нашего прибытия персонал общежития отключил электричество и одновременно тушил пожар с помощью порошкового огнетушителя. Из здания, с четвертого надземного этажа, мы при содействии полиции эвакуировали 20 студентов, еще 60 студентов из нижних этажей покинули здание самостоятельно», — сообщил представитель пожарных Йозеф Колачек.



По его словам, пожарные на месте с помощью вентиляции проветрили задымленные помещения, затем разобрали алюминиевые подвесные потолки и с помощью тепловизора проверили скрытые очаги возгорания. «Работы проводились с использованием дыхательных аппаратов», — добавил представитель.



На месте работали три подразделения профессиональных и добровольных пожарных из Оломоуца и городских районов Черновир и Хвалковице.