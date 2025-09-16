Цена долголетия: во сколько обойдется Чехии уход за престарелыми к 2050 году

Министерства труда и здравоохранения подготовили прогнозы потребностей на уровне краев и районов. Информацию о необходимых ресурсах социальных услуг, которые нужно запланировать до 2035 года, теперь получат краевые администрации, в чью компетенцию входят данные вопросы. Как подчеркнул министр, рост по разным краям будет неравномерным. Наибольшее число новых клиентов социальных служб в течение следующих десяти лет ожидается в Праге и Среднечешском крае.





По словам директора Института медицинской информации и статистики ЧР (ÚZIS) Ладислава Душека, численность этой возрастной группы более чем удвоится в течение следующих примерно 15 лет. «Эта популяция будет как минимум такой же больной, как и нынешняя», — заявил он на пресс-конференции. Уже сейчас эти люди являются пенсионерами, и их состояние здоровья в большинстве случаев уже не может значительно улучшиться за счет профилактики.





«После 80 лет жизни людям и их близким часто очень трудно справляться в домашних условиях, и возникает нагрузка на социальные службы», — отметил Юречка. В настоящее время, согласно данным, в стационарных учреждениях социального обеспечения проживает 98 000 человек, а к 2035 году их число достигнет 140 000.



«Клиенты социальных служб действительно очень больны», — добавил Душек. Наиболее распространенными, по его словам, являются состояния после инсульта (42%) или связанные с различными типами деменции, такие как болезнь Альцгеймера (60%). В позапрошлом году этот конкретный диагноз был примерно у 80 000 человек, а к середине века ожидается, что их количество превысит 250 000.





Хотя число людей старше 80 лет уже сейчас значительно растет, мощности стационарных социальных служб не увеличиваются и упираются в кадровый потолок. Примерно о 45% людей заботятся дома их семьи, остальные находятся в стационарных учреждениях.



Уход, в котором в большей степени участвуют семьи пациентов, является для государства более дешевым, отметил Юречка. Поэтому, по его мнению, амбицией государства должно быть увеличение доли клиентов на домашнем уходе. Однако, по его словам, лицам, осуществляющим уход, должна быть оказана большая поддержка. «Чем больше мы укрепим систему ухода, тем больше у нас шансов справиться с этим с разумными затратами», — добавил Душек.



Уже в настоящее время долгосрочный уход составляет 83% расходов на социальные услуги. В 2024 году расходы составили около 52 миллиардов крон. К 2050 году эта сумма превысит 83 миллиарда крон. Стационарными услугами пользуются около 92 000 человек в возрасте старше 65 лет, выездными услугами — еще более 89 000. К 2035 году у стационарных служб прибавится еще почти 37 000 потенциальных клиентов, у выездных — почти 33 000. В период между 2035 и 2050 годами прирост составит еще более 23 000 подопечных в обоих типах услуг.





Большой проблемой для министерств труда и здравоохранения является персонал, который в будущем будет ухаживать за ними.



Из презентаций следует, что, например, в Среднечешском крае в настоящее время насчитывается около 25 000 клиентов социальных служб. К 2035 году их число увеличится примерно до 38 000, а к 2050 году — до почти 50 000. В Моравско-Силезском крае рост составит с примерно 20 000 до приблизительно 38 000 в 2050 году. Наиболее часто встречающийся прирост по краям составляет около 5 100.