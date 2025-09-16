ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Цена долголетия: во сколько обойдется Чехии уход за престарелыми к 2050 году

Новости и статьи
16 сентября 2025
16:30
241
Согласно прогнозам Министерства труда и социальных дел ЧР (MPSV), к 2050 году число граждан Чехии в возрасте старше 80 лет достигнет 900 000 человек. Примерно треть из них будет нуждаться в интенсивных социальных услугах или в проживании в специализированных учреждениях. Об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (от партии KDU-ČSL).
Министерства труда и здравоохранения подготовили прогнозы потребностей на уровне краев и районов. Информацию о необходимых ресурсах социальных услуг, которые нужно запланировать до 2035 года, теперь получат краевые администрации, в чью компетенцию входят данные вопросы. Как подчеркнул министр, рост по разным краям будет неравномерным. Наибольшее число новых клиентов социальных служб в течение следующих десяти лет ожидается в Праге и Среднечешском крае.

По словам директора Института медицинской информации и статистики ЧР (ÚZIS) Ладислава Душека, численность этой возрастной группы более чем удвоится в течение следующих примерно 15 лет. «Эта популяция будет как минимум такой же больной, как и нынешняя», — заявил он на пресс-конференции. Уже сейчас эти люди являются пенсионерами, и их состояние здоровья в большинстве случаев уже не может значительно улучшиться за счет профилактики.

«После 80 лет жизни людям и их близким часто очень трудно справляться в домашних условиях, и возникает нагрузка на социальные службы», — отметил Юречка. В настоящее время, согласно данным, в стационарных учреждениях социального обеспечения проживает 98 000 человек, а к 2035 году их число достигнет 140 000.

«Клиенты социальных служб действительно очень больны», — добавил Душек. Наиболее распространенными, по его словам, являются состояния после инсульта (42%) или связанные с различными типами деменции, такие как болезнь Альцгеймера (60%). В позапрошлом году этот конкретный диагноз был примерно у 80 000 человек, а к середине века ожидается, что их количество превысит 250 000.

Хотя число людей старше 80 лет уже сейчас значительно растет, мощности стационарных социальных служб не увеличиваются и упираются в кадровый потолок. Примерно о 45% людей заботятся дома их семьи, остальные находятся в стационарных учреждениях.

Уход, в котором в большей степени участвуют семьи пациентов, является для государства более дешевым, отметил Юречка. Поэтому, по его мнению, амбицией государства должно быть увеличение доли клиентов на домашнем уходе. Однако, по его словам, лицам, осуществляющим уход, должна быть оказана большая поддержка. «Чем больше мы укрепим систему ухода, тем больше у нас шансов справиться с этим с разумными затратами», — добавил Душек.

Уже в настоящее время долгосрочный уход составляет 83% расходов на социальные услуги. В 2024 году расходы составили около 52 миллиардов крон. К 2050 году эта сумма превысит 83 миллиарда крон. Стационарными услугами пользуются около 92 000 человек в возрасте старше 65 лет, выездными услугами — еще более 89 000. К 2035 году у стационарных служб прибавится еще почти 37 000 потенциальных клиентов, у выездных — почти 33 000. В период между 2035 и 2050 годами прирост составит еще более 23 000 подопечных в обоих типах услуг.

Большой проблемой для министерств труда и здравоохранения является персонал, который в будущем будет ухаживать за ними.

Из презентаций следует, что, например, в Среднечешском крае в настоящее время насчитывается около 25 000 клиентов социальных служб. К 2035 году их число увеличится примерно до 38 000, а к 2050 году — до почти 50 000. В Моравско-Силезском крае рост составит с примерно 20 000 до приблизительно 38 000 в 2050 году. Наиболее часто встречающийся прирост по краям составляет около 5 100. 
пенсионеры Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
636
ОБЩЕСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ПОД ВЫШЕГРАДОМ В ПРАГЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН
10:40
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1639
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ДВУХ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХИИ
08:42
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1014
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР В ОБЩЕЖИТИИ УНИВЕРСИТЕТА ПАЛАЦКОГО: 80 СТУДЕНТОВ БЫЛИ СРОЧНО ЭВАКУИРОВАНЫ
08:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1247
ОБЩЕСТВО
С НОЯБРЯ PRAŽSKÁ ENERGETIKA (PRE) СНИЗИТ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ГАЗ
20:36
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2254
ОБЩЕСТВО
СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ РОССИЯНАМ
15:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3234
ОБЩЕСТВО
ПЛЮС ТЫСЯЧИ КРОН В МЕСЯЦ: ПОДРОБНОСТИ О НОВОЙ ЛЬГОТЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
11:30
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2531
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЕ СОВЕТНИКИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВАЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ СТОЛИЦЫ
10:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2563
ОБЩЕСТВО
КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ПЕТРШИН: КАК ПРОДВИГАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
08:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3133
ОБЩЕСТВО
ВОР РАНИЛ НОЖОМ ОХРАННИКА ПАРФЮМЕРНОГО МАГАЗИНА В ПРАЖСКОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
18:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3431
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЕЗАВОД В КЛАДРУБАХ-НАД-ЛАБЕМ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД — 24 ЛОШАДИ В УПРЯЖКЕ
17:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
5433
ОБЩЕСТВО
СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ И ОТТОК МИГРАНТОВ: ПОЧЕМУ ЧЕХИЯ ТЕРЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ
15:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
4149
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ОЧЕРЕДНУЮ УГРОЗУ ОТРАВЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ЧЕХИИ
14:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
6977
ОБЩЕСТВО
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ В ЧЕХИИ: ПРОВЕРЯЕМ, ВСЕ ЛИ ДАННЫЕ О СТАЖЕ УЧТЕНЫ
12:35
14 СЕНТЯБРЯ 2025
4329
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПРАГЕ 4: ПОЛИЦИЯ ЛОВИТ МУЖЧИНУ НА КРЫШЕ ДОМА
19:30
13 СЕНТЯБРЯ 2025
5828
ПОЛИТИКА
«РУССКИЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ СПАСАЛИ ЕВРОПУ»: ЛИДЕРЫ ДВИЖЕНИЯ STAČILO! ПРИБЫЛИ В ПРАГУ