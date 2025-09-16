Учить вместе или разделять? Политики решают будущее детей с инвалидностью

Полное прекращение или ревизия

Партия Motoristé под руководством бывшего директора Cermat Мирослава Крейчи настаивает на «немедленном прекращении инклюзии» и возвращении специальных школ и классов. Более того, они увязывают возможную поддержку будущего правительства с обязательством включить этот пункт в программу.









SPD также требует отмены. По словам депутата и заместителя председателя парламентского комитета по образованию Зденека Кеттнера, если систему упразднить, она «будет дорабатываться» еще девять лет — пока из школ не выпустятся все дети , зачисленные по инклюзивным правилам. SPD выступает за разделение учеников по уровню возможностей и усиление роли многоступенчатых гимназий.





Экс-министр образования и кандидат от ANO Роберт Плага отверг возможность отмены. По его словам, «отмена инклюзии — пустой лозунг, реально возможна только ее ревизия». Он предложил усилить специальные школы и классы, увеличить доступность школьных и детских психологов и психиатров, а также расширить полномочия директоров.

Аргументы противников отмены

Эксперты указывают, что инклюзия охватывает очень широкий круг учеников — от детей с физическими ограничениями и психическими нарушениями до иностранцев и одарённых. «Если исключить всех этих детей из обычных школ, учеников там почти не останется», — отметил программный директор EDUin Мирослав Гржебецкий.





Аудит и корректировка

Коалиция Spolu требует аудита инклюзии, после которого должны последовать изменения. По словам депутата ODS Ренаты Зайичковой, проблемой является в том числе распределение ассистентов педагогов. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) заявил, что «отменить инклюзию и тем самым сэкономить миллиарды — это популистский выстрел в воздух».





Аналогичного подхода придерживается и движение Stačilo!, которое связывает проблемы инклюзии с ростом интереса родителей к частным школам, многолетним гимназиям и домашнему обучению. По их словам, это ведет к «приватизации общественной услуги».





Starostové и Piráti также выступают за доработку системы, но подчеркивают, что инклюзия необходима для построения толерантного общества. STAN видят ключевым направлением раннюю поддержку в детских садах и расширение доступности помощи специалистов. Piráti требуют ввести школьного психолога в каждое учебное заведение и сократить очередь на обследование, которая сегодня достигает полугода.





Десятилетие инклюзии





Инклюзивное образование в Чехии ввело правительство Богуслава Соботки в сентябре 2016 года. С этого момента дети с инвалидностью — сенсорной, физической, умственной, с расстройствами поведения или аутизмом — получили законное право на обучение в обычных школах. До этого их прием зависел от решения конкретного учреждения или его учредителя.