Учить вместе или разделять? Политики решают будущее детей с инвалидностью
16 сентября 2025
18:00
594
Инклюзия, то есть совместное обучение всех детей вне зависимости от их инвалидности или когнитивных ограничений, вновь оказалась в центре предвыборной кампании в Чехии. Движения ANO, Spolu, Starostové, Piráti и Stačilo! заявляют о необходимости корректировки нынешней системы поддержки учеников в обычных школах. В то же время SPD и Motoristé требуют полной отмены инклюзии — хотя эксперты подчеркивают, что это практически нереализуемо.
Полное прекращение или ревизия
Партия Motoristé под руководством бывшего директора Cermat Мирослава Крейчи настаивает на «немедленном прекращении инклюзии» и возвращении специальных школ и классов. Более того, они увязывают возможную поддержку будущего правительства с обязательством включить этот пункт в программу.
SPD также требует отмены. По словам депутата и заместителя председателя парламентского комитета по образованию Зденека Кеттнера, если систему упразднить, она «будет дорабатываться» еще девять лет — пока из школ не выпустятся все дети, зачисленные по инклюзивным правилам. SPD выступает за разделение учеников по уровню возможностей и усиление роли многоступенчатых гимназий.
Экс-министр образования и кандидат от ANO Роберт Плага отверг возможность отмены. По его словам, «отмена инклюзии — пустой лозунг, реально возможна только ее ревизия». Он предложил усилить специальные школы и классы, увеличить доступность школьных и детских психологов и психиатров, а также расширить полномочия директоров.
Аргументы противников отмены
Эксперты указывают, что инклюзия охватывает очень широкий круг учеников — от детей с физическими ограничениями и психическими нарушениями до иностранцев и одарённых. «Если исключить всех этих детей из обычных школ, учеников там почти не останется», — отметил программный директор EDUin Мирослав Гржебецкий.
Аудит и корректировка
Коалиция Spolu требует аудита инклюзии, после которого должны последовать изменения. По словам депутата ODS Ренаты Зайичковой, проблемой является в том числе распределение ассистентов педагогов. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) заявил, что «отменить инклюзию и тем самым сэкономить миллиарды — это популистский выстрел в воздух».
Аналогичного подхода придерживается и движение Stačilo!, которое связывает проблемы инклюзии с ростом интереса родителей к частным школам, многолетним гимназиям и домашнему обучению. По их словам, это ведет к «приватизации общественной услуги».
Starostové и Piráti также выступают за доработку системы, но подчеркивают, что инклюзия необходима для построения толерантного общества. STAN видят ключевым направлением раннюю поддержку в детских садах и расширение доступности помощи специалистов. Piráti требуют ввести школьного психолога в каждое учебное заведение и сократить очередь на обследование, которая сегодня достигает полугода.
Десятилетие инклюзии
Инклюзивное образование в Чехии ввело правительство Богуслава Соботки в сентябре 2016 года. С этого момента дети с инвалидностью — сенсорной, физической, умственной, с расстройствами поведения или аутизмом — получили законное право на обучение в обычных школах. До этого их прием зависел от решения конкретного учреждения или его учредителя.
При этом специальные школы продолжают существовать и ориентированы на детей с тяжелыми формами инвалидности или аутизма. Однако в последние годы они сталкиваются с дефицитом мест даже для самых нуждающихся.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
385
19:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
504
16:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
878
13:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1106
10:40
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2248
08:42
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1400
08:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1690
20:36
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2712
15:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3619
11:30
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2757
10:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2834
08:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3362
18:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3650
17:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
5684
15:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
4371