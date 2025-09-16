Полиция разыскивает двух иностранцев из-за незаконного пребывания на территории Чехии

«Минувшей ночью самовольно покинули учреждение в Вышни-Лготы трое иностранцев, одного удалось задержать сразу», — уточнили в полиции.







Разыскиваемые мужчины происходят из Афганистана и Турции. В официальной базе полиции по розыску они пока не значатся.









Представитель Дирекции службы иностранной полиции Йозеф Урбан подчеркнул, что речь не идет о преступниках. «Важно отметить, что иностранцы содержатся в подобных учреждениях в первую очередь из-за незаконного пребывания на территории Чехии, а не за совершение тяжких преступлений», — заявил он.

«Мы активно разыскиваем оставшихся двоих. Обстоятельства инцидента сейчас проверяются», — добавил Урбан. К поискам подключен, в частности, вертолет с тепловизором.





Учреждение в Вышни-Лготы предназначено для содержания людей, которым сотрудники полиции по делам иностранцев вынесли решение о депортации и временном задержании. Там находятся лица, пребывание которых в Чехии противоречит местному законодательству.