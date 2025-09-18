Доверие граждан к правительству Чехии подрывают финансовые затруднения и коррупционные скандалы

Доверие граждан к правительству подрывают финансовые затруднения, отсутствие чувства политической поддержки и коррупционные скандалы. Об этом свидетельствует анализ проекта «Европа в цифрах», который имеется в распоряжении ČTK. Об этом же заявил политолог Лукаш Валеш из Западночешского университета в Пльзене. По его мнению, большой проблемой чешской политики является то, что политическая элита часто служит скорее бизнесу, чем общественным интересам. Согласно последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), правительству доверяют 19% чехов.