Доверие граждан к правительству Чехии подрывают финансовые затруднения и коррупционные скандалы
18 сентября 2025
11:00
Доверие граждан к правительству подрывают финансовые затруднения, отсутствие чувства политической поддержки и коррупционные скандалы. Об этом свидетельствует анализ проекта «Европа в цифрах», который имеется в распоряжении ČTK. Об этом же заявил политолог Лукаш Валеш из Западночешского университета в Пльзене. По его мнению, большой проблемой чешской политики является то, что политическая элита часто служит скорее бизнесу, чем общественным интересам. Согласно последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), правительству доверяют 19% чехов.
«Те, кто считает, что их голос не слышен, доверяют правительству в среднем на 36 процентных пунктов меньше, чем те, кто чувствует, что имеет влияние на политику. Кроме того, политической элите доверяют в основном люди, которые голосовали за партию, возглавляющую правительство. То же самое касается тех, кто не испытывает финансовых затруднений, или людей с высшим образованием», — отметила аналитик Evropa v datech Александра Голевова.
Анализ показывает, что тенденция снижения доверия к правительству наблюдается в Чехии с 2011 года. Однако нынешний кабинет Петра Фиалы занимает в рейтинге доверия еще более низкое место, чем правительства 2014-2020 годов. «Помимо своих скандалов, это правительство провалилось и в экономической политике. Оно много обещало, например, сбалансированный бюджет, не повышать налоги, сократить расходы, но ничего из этого не выполнило. Оно удерживает первенство по количеству невыполненных обещаний, что еще больше подрывает доверие», — считает Валеш.
Новое исследование STEM от апреля 2025 года показало, что правительству определенно доверяют 3% чехов, а 20% чехов ответили, что скорее доверяют.
«Основное — чтобы государство функционировало в тех областях, за которые люди платят. Если работает система безопасности, есть достаточно мест в детских садах и школах, у каждого есть доступный врач общей практики и не нужно ждать операции месяцами, то люди доверяют. Эти „мелочи“ на самом деле являются ключевыми факторами доверия. Но это работает и в обратную сторону: когда государство терпит неудачу в этих вопросах, доверие падает», — сказал Валеш.
Согласно анализу, высокий процент недоверия может также проистекать из убеждения о частом возникновении коррупции. В рейтинге Transparency International, который оценивает ситуацию в 180 странах мира, Чехия заняла 46-е место вместе с Гренадой, Кипром и Испанией.
«Необходимо учитывать, что только относительно небольшая часть чехов и чешек имеет непосредственный опыт столкновения с коррупцией. Речь идет скорее об ощущении, которое часто зависит от того, как о коррупции говорят политики или СМИ, а не об оценке, основанной на опыте», — сказал Ондрей Копечный из Transparency International — Чешская Республика.
Связью между доверием к правительству и восприятием коррупции является также отношение граждан отдельных стран к лоббированию, то есть способу влияния на политиков и других государственных деятелей с целью продвижения чьих-либо интересов. Согласно анализу, в Чехии эту пропасть между правительством и гражданами мог бы сократить закон о лоббировании, который вступил в силу в начале июля.
