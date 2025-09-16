Аналитики: Партии обещают более дешевые продукты, но не предлагают реалистичных планов

По словам Гавела, особенно часто нереалистичные идеи звучат от непарламентских партий, таких как Stačilo!, Přísaha или Motoristé. «В дискуссиях с аграриями их представители демонстрируют слабое понимание отраслевых проблем, а многие утверждения основаны на недостоверных или популистских данных», – отметил эксперт. В качестве примера он привел утверждения о «чрезмерных» поставках из Украины или «неравных» условиях аграрных дотаций в Чехии по сравнению с другими странами, которые, по его словам, не соответствуют действительности.









Майер добавил, что любой предвыборный манифест является компромиссом между идеологией партии и необходимостью привлечь избирателей.





Гавел подчеркнул, что движение SPD до сих пор не участвовало в дебатах о сельском хозяйстве, хотя именно оно обещает снижение цен на продукты . «Это один из самых нереалистичных пунктов, который в той или иной степени фигурирует у всех партий оппозиции», – сказал он. SPD в своей программе заявляет о намерении поддерживать местное производство и обеспечивать население качественными и доступными продуктами из чешских источников, но при этом не объясняет, как собирается добиваться снижения цен.





Motoristé sobě, SPD, Stačilo! и



В то же время снижение бюрократической нагрузки эксперты считают выполнимым обещанием. Этот пункт фигурирует в программах почти всех партий. Однако Майер отметил, что предложения ANO , например создание продовольственного омбудсмена или усиление контроля за импортом, наоборот могут увеличить объем административных процедур. Несмотря на это, ANO обещает сократить бюрократию на 30%. При этом движение делает основной акцент на продовольственной самодостаточности, что, по мнению экспертов, при закрытии рынка от конкуренции приведет к росту цен.Motoristé sobě, SPD, Stačilo! и ANO выступают за перераспределение субсидий в пользу тех фермеров, которые реально производят продукцию, а не только владеют землей. Гавел напомнил, что в условиях сокращения общеевропейских дотаций ключевым источником поддержки для фермеров останутся выплаты, связанные с охраной природы.





Подходы партий к вопросам экологии и климатических изменений сильно расходятся. SPD, ANO , Stačilo! и Motoristé требуют отмены Европейского зеленого курса (Green Deal), тогда как Пиратская партия и STAN акцентируют внимание на необходимости защиты природы и адаптации к климатическим изменениям. «Обе эти линии нужны, важно лишь, чтобы их реализация не нанесла вреда сельскому хозяйству и ландшафту», – пояснил Гавел. Майер добавил, что «Пираты» наиболее последовательно выступают против аграрных холдингов, но в то же время предлагают снизить НДС на «здоровые продукты », не уточняя, кто будет определять критерии их «здоровья».

Среди оппозиционных сил Гавел назвал наиболее рациональной партию Motoristé. «Они в целом принимают международные договоренности, но решительно выступают против природоохранных регуляций в духе Green Deal», – отметил он.



