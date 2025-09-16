Аналитики: Партии обещают более дешевые продукты, но не предлагают реалистичных планов
16 сентября 2025
19:30
Политические партии, участвующие в предстоящих октябрьских выборах в Палату депутатов, активно обещают снижение цен на продукты питания. По мнению экспертов, такие заявления носят популистский характер и не подкреплены конкретными шагами для их реализации. Об этом ČTK сообщили аграрный аналитик Петр Гавел и аграрный экономист Чешского сельскохозяйственного университета в Праге Томаш Майер.
По словам Гавела, особенно часто нереалистичные идеи звучат от непарламентских партий, таких как Stačilo!, Přísaha или Motoristé. «В дискуссиях с аграриями их представители демонстрируют слабое понимание отраслевых проблем, а многие утверждения основаны на недостоверных или популистских данных», – отметил эксперт. В качестве примера он привел утверждения о «чрезмерных» поставках из Украины или «неравных» условиях аграрных дотаций в Чехии по сравнению с другими странами, которые, по его словам, не соответствуют действительности.
Майер добавил, что любой предвыборный манифест является компромиссом между идеологией партии и необходимостью привлечь избирателей.
Гавел подчеркнул, что движение SPD до сих пор не участвовало в дебатах о сельском хозяйстве, хотя именно оно обещает снижение цен на продукты. «Это один из самых нереалистичных пунктов, который в той или иной степени фигурирует у всех партий оппозиции», – сказал он. SPD в своей программе заявляет о намерении поддерживать местное производство и обеспечивать население качественными и доступными продуктами из чешских источников, но при этом не объясняет, как собирается добиваться снижения цен.
В то же время снижение бюрократической нагрузки эксперты считают выполнимым обещанием. Этот пункт фигурирует в программах почти всех партий. Однако Майер отметил, что предложения ANO, например создание продовольственного омбудсмена или усиление контроля за импортом, наоборот могут увеличить объем административных процедур. Несмотря на это, ANO обещает сократить бюрократию на 30%. При этом движение делает основной акцент на продовольственной самодостаточности, что, по мнению экспертов, при закрытии рынка от конкуренции приведет к росту цен.
Motoristé sobě, SPD, Stačilo! и ANO выступают за перераспределение субсидий в пользу тех фермеров, которые реально производят продукцию, а не только владеют землей. Гавел напомнил, что в условиях сокращения общеевропейских дотаций ключевым источником поддержки для фермеров останутся выплаты, связанные с охраной природы.
Подходы партий к вопросам экологии и климатических изменений сильно расходятся. SPD, ANO, Stačilo! и Motoristé требуют отмены Европейского зеленого курса (Green Deal), тогда как Пиратская партия и STAN акцентируют внимание на необходимости защиты природы и адаптации к климатическим изменениям. «Обе эти линии нужны, важно лишь, чтобы их реализация не нанесла вреда сельскому хозяйству и ландшафту», – пояснил Гавел. Майер добавил, что «Пираты» наиболее последовательно выступают против аграрных холдингов, но в то же время предлагают снизить НДС на «здоровые продукты», не уточняя, кто будет определять критерии их «здоровья».
Среди оппозиционных сил Гавел назвал наиболее рациональной партию Motoristé. «Они в целом принимают международные договоренности, но решительно выступают против природоохранных регуляций в духе Green Deal», – отметил он.
Практически все партии обещают поддержку малому и среднему бизнесу, однако, по мнению экспертов, реальную ценность этих обещаний сложно оценить, учитывая предыдущее законодательное поведение партий. Коалиция Spolu в свою очередь делает ставку на развитие образования и смену поколений в аграрной отрасли, что особенно подчеркивают KDU-ČSL.
