Пожар уничтожил склад гуманитарной помощи чешской организации «Человек в беде»

17 сентября 2025

Пожар, не связанный с российским обстрелом, полностью уничтожил склад гуманитарной помощи чешской неправительственной организации «Человек в беде» (Člověk v tísni) в украинском Днепре. Ущерб оценен в 20 миллионов крон.