Пожар уничтожил склад гуманитарной помощи чешской организации «Человек в беде»
17 сентября 2025
22:00
581
Пожар, не связанный с российским обстрелом, полностью уничтожил склад гуманитарной помощи чешской неправительственной организации «Человек в беде» (Člověk v tísni) в украинском Днепре. Ущерб оценен в 20 миллионов крон.
По информации неназванных источников от ČT (Česká televize), украинцы хранили на складе военные материалы. В организации эти заявления категорически отвергли.
Согласно заявлению «Человека в беде», на складе находились топливные брикеты на зиму, строительные материалы и средства гигиены. Возгорание охватило складские помещения общей площадью 8 000 квадратных метров, для его тушения потребовались усилия около 100 пожарных. Местные жители рассказали, что во время пожара слышали взрывы и чувствовали запах пороха. Украинские власти отказались от комментариев.
Сотрудница организации в Украине Алена Будаховская подтвердила, что горела логистическая база с несколькими складскими помещениями.
«Представление о том, что мы могли бы знать о наличии там оружия, совершенно неверно. У нас также нет подтверждения, что пожар возник по этой причине», — заявил директор гуманитарного и отдела развития «Человека в беде» Ян Mрквичка. По данным ČT, организация провела внутреннее расследование, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Согласно заявлению «Человека в беде», на складе находились топливные брикеты на зиму, строительные материалы и средства гигиены. Возгорание охватило складские помещения общей площадью 8 000 квадратных метров, для его тушения потребовались усилия около 100 пожарных. Местные жители рассказали, что во время пожара слышали взрывы и чувствовали запах пороха. Украинские власти отказались от комментариев.
Сотрудница организации в Украине Алена Будаховская подтвердила, что горела логистическая база с несколькими складскими помещениями.
«Представление о том, что мы могли бы знать о наличии там оружия, совершенно неверно. У нас также нет подтверждения, что пожар возник по этой причине», — заявил директор гуманитарного и отдела развития «Человека в беде» Ян Mрквичка. По данным ČT, организация провела внутреннее расследование, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
942
19:30
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1868
18:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
993
16:30
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2034
15:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1219
11:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1534
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2504
19:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2416
18:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2314
16:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3581
13:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2748
10:40
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3971
08:42
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2747
08:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3199