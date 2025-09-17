ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пожар уничтожил склад гуманитарной помощи чешской организации «Человек в беде»

17 сентября 2025
22:00
Пожар, не связанный с российским обстрелом, полностью уничтожил склад гуманитарной помощи чешской неправительственной организации «Человек в беде» (Člověk v tísni) в украинском Днепре. Ущерб оценен в 20 миллионов крон.
По информации неназванных источников от ČT (Česká televize), украинцы хранили на складе военные материалы. В организации эти заявления категорически отвергли.

Согласно заявлению «Человека в беде», на складе находились топливные брикеты на зиму, строительные материалы и средства гигиены. Возгорание охватило складские помещения общей площадью 8 000 квадратных метров, для его тушения потребовались усилия около 100 пожарных. Местные жители рассказали, что во время пожара слышали взрывы и чувствовали запах пороха. Украинские власти отказались от комментариев.

Сотрудница организации в Украине Алена Будаховская подтвердила, что горела логистическая база с несколькими складскими помещениями.

«Представление о том, что мы могли бы знать о наличии там оружия, совершенно неверно. У нас также нет подтверждения, что пожар возник по этой причине», — заявил директор гуманитарного и отдела развития «Человека в беде» Ян Mрквичка. По данным ČT, организация провела внутреннее расследование, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Украина Чехия организации пожар
