Наложен арест на имущество экс-руководителя больницы Мотол на сумму 100 млн крон

По делу о коррупции в больнице Мотол арестовано имущество ее бывшего гендиректора на сумму 100 миллионов. «В общей сложности на данный момент в рамках этого уголовного дела было арестовано имущество на общую сумму около 230 миллионов крон», — сообщила пресс-секретарь Европейской прокуратуры.