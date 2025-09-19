Наложен арест на имущество экс-руководителя больницы Мотол на сумму 100 млн крон
19 сентября 2025
11:00
По делу о коррупции в больнице Мотол арестовано имущество ее бывшего гендиректора на сумму 100 миллионов. «В общей сложности на данный момент в рамках этого уголовного дела было арестовано имущество на общую сумму около 230 миллионов крон», — сообщила пресс-секретарь Европейской прокуратуры.
«В целом можно сказать, что было дополнительно арестовано имущество на сумму, превышающую 100 миллионов крон, в качестве компенсации ущерба», — подтвердила Seznam Zprávám и серверу iRozhlas.cz пресс-секретарь Европейской прокуратуры Лидия Глобокар. Таким образом, общая сумма арестованного имущества по делу уже достигла 230 миллионов.
Seznam Zprávy затем проверил у источников, знакомых с расследованием, что вновь арестованная сумма относится к имуществу обвиняемого директора Милослава Людвика. Уже в понедельник редакция на основании документа из кадастра недвижимости сообщила, что европейский прокурор Зденка Павласкова наложила арест на виллу Людвика и его жены в пражском районе Стодулки, деньги на счетах и ценные бумаги.
Прокуроры не ответили на вопросы о деталях нового ареста. Они не ответили ни на вопрос, почему имущество Людвика было арестовано только через полгода после предъявления обвинения бывшему директору, ни на вопрос, какую часть ареста составляют недвижимость и деньги.
Однако по предложениям риэлторских агентств можно предположить, что вилла Людвиков в пражском районе Стодулки может стоить от 30 до 40 миллионов крон.
Обвиняемый Милослав Людвик не согласен с новым шагом прокурора. «Была подана жалоба», — написал редакции Seznam Zpráv его адвокат Йозеф Монспорт.
«Они предполагают, что на счет инвестиционного портфеля г-жи Людвиковой также перечислял средства г-н Людвик. Однако это ошибочная теория», — заявила затем для сервера iRozhlas.cz другая адвокат Людвика Симона Кадлецова, добавив, что супруги Людвики когда-то имели «общий счет, поэтому невозможно определить, кто что перечислял».
Истица в документе для кадастра недвижимости упоминает, что она прибегла к обеспечению в связи с причиненным ущербом, который в данном деле оценили министерства здравоохранения, финансов и окружающей среды. Общая сумма составляет 1 283 847 282 крон.
Министерство здравоохранения подтвердило, что присоединилось к уголовному делу по делу Motol в качестве потерпевшей стороны. Ущерб пока оценен в 129 миллионов. «Сумма ущерба пока является приблизительной и, вероятно, будет уточнена по результатам расследования, поэтому пока мы не можем обнародовать точные данные», — заявил пресс-секретарь министерства Ондрей Якоб.
Два других министерства не захотели комментировать дело из-за продолжающегося уголовного разбирательства.
Как ранее сообщал Seznam Zprávy, арестованное имущество также принадлежит двум другим главным фигурантам этого дела — бывшему заместителю Людвика из Мотола Павелу Будинскому и адвокату Мирославу Янсте, обвиняемому в отмывании денег.
В случае Будинского полиция наложила арест на 270 объектов недвижимости в Чехии и другие дома и земельные участки в Черной Горе и Коста-Рике. Истица Павласкова также арестовала, как и в случае с Людвиком, деньги на пяти его банковских счетах. Конкретная сумма денег не известна.
