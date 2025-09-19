ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Суд постановил условно освободить ранее приговоренного к смерти убийцу

19 сентября 2025
13:00
Самый долгоживущий заключенный в Чехии, приговоренный к пожизненному заключению Зденек Воцасек (после смены фамилии – Навратил), должен выйти на свободу согласно вердикту окружного суда в Мосте, вынесенному в пятницу. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Испытательный срок назначен сроком на семь лет под надзором службы пробации и медиации. Судья Бенно Айхлер зачитал обоснование решения суда. Государственный обвинитель, с очень высокой вероятностью, подаст на это решение жалобу, поэтому окончательное рассмотрение ходатайства перейдет в Устецкий краевой суд. До тех пор, пока это решение не будет принято, Воцасек останется за решеткой.
64-летний заключенный был приговорен к смертной казни за двойное убийство в тогдашней Чехословакии в сентябре 1988 года. Казнь должна была состояться в декабре 1989 года, но он избежал смерти благодаря смене режима в ноябре того же года. После отмены смертной казни суд заменил ему наказание на пожизненное лишение свободы. Пожизненно осужденный может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после отбытия двадцати лет. Воцасек пытался добиться условно-досрочного освобождения дважды – в 2007 и 2014 годах, – но безуспешно. Он прошел через несколько тюрем, в настоящее время отбывает наказание в Белушице, поэтому его ходатайством занимался суд в Мосте.

Не имеющий квалификации укладчик напольных покрытий получил смертный приговор за убийства 30 лет назад. Его спасли революция и Гавел.

Защитник осужденного Михаэль Покорны ходатайствовал об освобождении своего подзащитного. Тот якобы готов принять любые условия жизни на свободе и способен вести иной образ жизни, чем в момент совершения преступлений, когда ему было 26 лет.

Однако с мнением обоих не согласилась государственный обвинитель Дагмар Бушовска. Она считает спорным, что Навратил исправился в тюрьме. Хотя оценка из тюрьмы, по ее словам, и выглядит положительной, он все еще обладает качествами, которые увеличивают вероятность совершения преступлений. По мнению гособвинителя, нельзя упускать из виду, что его преступления отличались значительной жестокостью. По ее словам, существует опасение, что он может угрожать обществу аналогичными действиями. 

Воцасек родился в семье алкоголиков, из-за низкого интеллекта не окончил училище. Он убивал из-за личных счетов и из корыстных побуждений. Его первой жертвой стал 48-летний мужчина-инвалид, которого на Новый год 1987 года он забил молотком и заколотил отверткой. Четырьмя месяцами позже он заколол 69-летнего случайного знакомого двенадцатью ударами ножа. Позже выяснилось, что еще в 1984 году он аналогичным образом напал на другого мужчину, который пережил удар молотком. 

Воцасек является одним из последних заключенных, приговоренных к смертной казни в Чехословакии. Он не был казнен благодаря смене режима в ноябре 1989 года, которая, среди прочего, принесла и отмену высшей меры наказания. В августе 1990 года суд заменил ему первоначальный приговор на пожизненное заключение, благодаря чему он стал первым пожизненным заключенным в Чешской Республике. В тюрьме Воцасек сменил фамилию на Навратил.

Помимо Воцасек, в чешских тюрьмах отбывают пожизненное заключение еще 48 заключенных, трое из которых – женщины.
