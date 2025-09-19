Будущее магазинов в маленьких населенных пунктах: Утром продавцы, затем автоматическая торговля

Новости и статьи 19 сентября 2025 21:00 2966

Традиционные небольшие продовольственные магазины в сельской местности уже много лет относятся к числу наиболее уязвимых видов торговых точек. Тенденцию закрытия таких заведений операторы пытаются переломить, позволяя покупателям совершать покупки вне обычного рабочего времени. И это, по мнению ученых из брненского Университета Менделя, является путем к сохранению магазинчиков в деревнях.