Будущее магазинов в маленьких населенных пунктах: Утром продавцы, затем автоматическая торговля
19 сентября 2025
21:00
2966
Традиционные небольшие продовольственные магазины в сельской местности уже много лет относятся к числу наиболее уязвимых видов торговых точек. Тенденцию закрытия таких заведений операторы пытаются переломить, позволяя покупателям совершать покупки вне обычного рабочего времени. И это, по мнению ученых из брненского Университета Менделя, является путем к сохранению магазинчиков в деревнях.
В них можно купить практически все, что обычно нужно, но их ограничением является короткий рабочий день. Однако ситуация меняется, когда местный магазин переходит на полностью автоматический или гибридный режим. Это означает, что несколько часов в день он работает как обычный магазин с продавцами, а остальное время покупатели могут совершать покупки самостоятельно после скачивания на смартфон приложения, позволяющего им войти в торговую точку.
«Показывается, что изначально редкое и курьезное автоматизированное решение в отдельных населенных пунктах может стать и повсеместным решением торгового обслуживания в сельской местности», — заявил Зденек Шильхан из Института регионального развития Факультета регионального развития и международных исследований Университета Менделя.
В Скалице уже привыкли
«В то же время из результатов текущих исследований следует, что закрытие магазинов в самых маленьких населенных пунктах продолжается, и для многих групп населения это является проблемой, которую горожане часто не могут себе представить», — пояснил он.
Именно гибридный режим, когда часть дня магазин работает в обычном режиме, уже прижился во многих сельских районах. «Этот подход позволяет противостоять одному из главных возражений против автоматизированных магазинов — что они губят общественную жизнь в населенном пункте и что пожилые люди не привыкнут к новым технологиям. Продавщица должна быть в магазине даже при автоматизированном режиме, потому что кто-то должен следить за магазином и запасами», — пояснил Шильхан.
Такая система работает, например, в Скалице-над-Свитавоу, где покупками без сотрудников привыкли пользоваться не только местные, но и, к примеру, люди, использующие местный оживленный вокзал. Полностью автоматизированные магазины, в свою очередь, хорошо зарекомендовали себя в городах или туристически привлекательных локациях, как, например, южноморавская Леднице.
Покупки с искусственным интеллектом
Исследование брненских ученых при этом ориентировано в основном на населенные пункты с численностью до 1000 жителей. «Здесь автоматизированный магазин помогает сохранить торговлю экономически жизнеспособной — снижает затраты, увеличивает выручку благодаря лучшему покупательскому опыту, например, более красивому современному виду магазина и более широкому графику работы», — объяснил Шильхан.
«Наибольшее значение с точки зрения торгового обслуживания сельской местности он имеет там, где традиционный магазин находится на грани операционной устойчивости или уже был закрыт. Напротив, меньший смысл он имеет в населенных пунктах, где долгое время никакого магазина не было и люди уже привыкли ездить за покупками, или в населенных пунктах с одним или несколькими процветающими магазинами, где конкуренция сильна», — заявил исследователь.
Будущее покупок в сельской местности в Чехии можно, по мнению ученых, предсказать на основе развития в европейских странах. Это, вероятно, повлечет за собой закрытие традиционных магазинов и их замену именно автоматической или гибридной моделью.
«Расширение сети супермаркетов, из-за которых мелкие магазины в сельской местности часто закрываются, будет стагнировать. Опыт Германии и Франции показывает, что существует момент, когда новые супермаркеты уже не открываются, или некоторые даже закрываются. В покупки будет больше внедряться искусственный интеллект, например, автоматизированное распознавание товаров без штрих-кода на кассе, более простое сканирование товара размещением на кассе и адаптация цен через цифровые ценники в зависимости от времени совершения покупок», — добавил Шильхан.
«Показывается, что изначально редкое и курьезное автоматизированное решение в отдельных населенных пунктах может стать и повсеместным решением торгового обслуживания в сельской местности», — заявил Зденек Шильхан из Института регионального развития Факультета регионального развития и международных исследований Университета Менделя.
В Скалице уже привыкли
«В то же время из результатов текущих исследований следует, что закрытие магазинов в самых маленьких населенных пунктах продолжается, и для многих групп населения это является проблемой, которую горожане часто не могут себе представить», — пояснил он.
Именно гибридный режим, когда часть дня магазин работает в обычном режиме, уже прижился во многих сельских районах. «Этот подход позволяет противостоять одному из главных возражений против автоматизированных магазинов — что они губят общественную жизнь в населенном пункте и что пожилые люди не привыкнут к новым технологиям. Продавщица должна быть в магазине даже при автоматизированном режиме, потому что кто-то должен следить за магазином и запасами», — пояснил Шильхан.
Такая система работает, например, в Скалице-над-Свитавоу, где покупками без сотрудников привыкли пользоваться не только местные, но и, к примеру, люди, использующие местный оживленный вокзал. Полностью автоматизированные магазины, в свою очередь, хорошо зарекомендовали себя в городах или туристически привлекательных локациях, как, например, южноморавская Леднице.
Покупки с искусственным интеллектом
Исследование брненских ученых при этом ориентировано в основном на населенные пункты с численностью до 1000 жителей. «Здесь автоматизированный магазин помогает сохранить торговлю экономически жизнеспособной — снижает затраты, увеличивает выручку благодаря лучшему покупательскому опыту, например, более красивому современному виду магазина и более широкому графику работы», — объяснил Шильхан.
«Наибольшее значение с точки зрения торгового обслуживания сельской местности он имеет там, где традиционный магазин находится на грани операционной устойчивости или уже был закрыт. Напротив, меньший смысл он имеет в населенных пунктах, где долгое время никакого магазина не было и люди уже привыкли ездить за покупками, или в населенных пунктах с одним или несколькими процветающими магазинами, где конкуренция сильна», — заявил исследователь.
Будущее покупок в сельской местности в Чехии можно, по мнению ученых, предсказать на основе развития в европейских странах. Это, вероятно, повлечет за собой закрытие традиционных магазинов и их замену именно автоматической или гибридной моделью.
«Расширение сети супермаркетов, из-за которых мелкие магазины в сельской местности часто закрываются, будет стагнировать. Опыт Германии и Франции показывает, что существует момент, когда новые супермаркеты уже не открываются, или некоторые даже закрываются. В покупки будет больше внедряться искусственный интеллект, например, автоматизированное распознавание товаров без штрих-кода на кассе, более простое сканирование товара размещением на кассе и адаптация цен через цифровые ценники в зависимости от времени совершения покупок», — добавил Шильхан.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
764
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
1410
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
927
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
1898
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2550
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2533
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3891
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2700
17:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3372
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3748
11:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2954
19:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4054
16:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4911
16:15
18 СЕНТЯБРЯ 2025
3924