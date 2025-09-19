МВД Чехии созвало совещание по поводу смерти украинского мальчика в результате несчастного случая на производстве

Смерть молодого человека на заводе в Клатовском районе будет рассмотрена Министерством внутренних дел. По словам правительственного уполномоченного по правам человека, трудовое эксплуатация является долгосрочной проблемой в Чехии.