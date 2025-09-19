ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

МВД Чехии созвало совещание по поводу смерти украинского мальчика в результате несчастного случая на производстве

Новости 420on
19 сентября 2025
22:00
3906
Смерть молодого человека на заводе в Клатовском районе будет рассмотрена Министерством внутренних дел. По словам правительственного уполномоченного по правам человека, трудовое эксплуатация является долгосрочной проблемой в Чехии.
Министерство внутренних дел созвало рабочее совещание по поводу смерти 15-летнего украинского мальчика после несчастного случая на производстве. Об этом в Палате депутатов сообщила правительственный уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова. Пресс-секретарь министерства Ондрей Кратошка сказал, что это одно из ряда рабочих совещаний, которые проходят в ведомстве. Молодой человек скончался 27 августа на предприятии  в Клатовском районе, по словам уполномоченной, это произошло в результате абсолютно неэтичных условий труда.

Сервер Novinky.cz на следующий день сообщил, что дело расследуют криминалисты по подозрению в причинении вреда здоровью. По данным сервера, погиб 15-летний подросток, который работал в компании на временной основе, и делом уже занимается Государственная инспекция труда.

«Для нас важно, чтобы подобные вещи не повторялись, чтобы подобные трагедии тщательно расследовались и чтобы Чехия могла лучше защищать детей в сфере труда», — сказала Шимачкова.

Уже в среду в социальной сети X она написала, что трудовая эксплуатация в Чехии является давней проблемой и что волна беженцев из Украины выявила ее в гораздо более резком свете. Она указала, например, что почти 60 процентов обладателей временной защиты нанимаются компаниями через агентства по трудоустройству. Условия труда часто связаны с жильем, и именно опасения по поводу крыши над головой мешают людям отстаивать свои права.

«Контрольные механизмы не справляются с ростом числа работающих иностранцев, включая подростков и детей», — предупредила она. Ситуация с детьми и несовершеннолетними вызывает особую тревогу. Они попадают на тяжелые производства без защиты и подвергаются риску эксплуатации, торговли людьми и серьезных травм. Трагическая смерть 15-летнего мальчика в Пльзеньском крае является болезненным напоминанием о том, что система не справляется со своими задачами», — добавила она.
работа Чехия беженцы дети
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
765
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРИ ДТП ОДИН ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ ВРЕЗАЛСЯ В ЗДАНИЕ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
1411
ОБЩЕСТВО
МАНЕВРЫ НА D3 У ТАБОРА. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРИЛИ ПОЧТИ 1700 АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕТЫРЕ ВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
928
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 21 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ПАРАД ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАМВАЕВ
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
1899
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА В 2031 ГОДУ, ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2551
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ О РОССИЙСКИХ САМОЛЕТАХ В ЭСТОНИИ: «РОССИЯ БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, КАК МЫ ЕЙ ПОЗВОЛИМ»
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2534
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ТЕРЯЮТ ВЕРУ В ПЕНСИИ, НО НАДЕЮТСЯ НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2967
ОБЩЕСТВО
БУДУЩЕЕ МАГАЗИНОВ В МАЛЕНЬКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ: УТРОМ ПРОДАВЦЫ, ЗАТЕМ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3894
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ С ВИНЬЕТКАМИ СНИМАЮТ С ЛЮДЕЙ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2701
ЭКОНОМИКА
КЛИЕНТЫ ОБАНКРОТИВШИХСЯ БАНКОВ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ВКЛАДОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
17:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3372
КУЛЬТУРА
ТАЙНА КОНВЕРТА: «ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА» МАСАРИКА ОКАЗАЛИСЬ СТАРШЕ НА ТРИ ГОДА
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3748
ОБЩЕСТВО
СУД ПОСТАНОВИЛ УСЛОВНО ОСВОБОДИТЬ РАНЕЕ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ УБИЙЦУ
11:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2954
ОБЩЕСТВО
НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ НА СУММУ 100 МЛН КРОН
19:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4054
ПОЛИТИКА
РАДЕК ВОНДРАЧЕК ХОТЕЛ ОТКРЫТЬ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
16:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4911
ЭКОНОМИКА
МОШЕННИЧЕСТВО С ГУМАНИТАРНЫМИ ПОСОБИЯМИ. УКРАИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ, НЕ ПРОЖИВАЯ В СТРАНЕ
16:15
18 СЕНТЯБРЯ 2025
3924
ОБЩЕСТВО
СЕРЬЕЗНОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ АВТОБУСА В ЧЕХИИ, НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ