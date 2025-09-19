МВД Чехии созвало совещание по поводу смерти украинского мальчика в результате несчастного случая на производстве
19 сентября 2025
22:00
Смерть молодого человека на заводе в Клатовском районе будет рассмотрена Министерством внутренних дел. По словам правительственного уполномоченного по правам человека, трудовое эксплуатация является долгосрочной проблемой в Чехии.
Министерство внутренних дел созвало рабочее совещание по поводу смерти 15-летнего украинского мальчика после несчастного случая на производстве. Об этом в Палате депутатов сообщила правительственный уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова. Пресс-секретарь министерства Ондрей Кратошка сказал, что это одно из ряда рабочих совещаний, которые проходят в ведомстве. Молодой человек скончался 27 августа на предприятии в Клатовском районе, по словам уполномоченной, это произошло в результате абсолютно неэтичных условий труда.
Сервер Novinky.cz на следующий день сообщил, что дело расследуют криминалисты по подозрению в причинении вреда здоровью. По данным сервера, погиб 15-летний подросток, который работал в компании на временной основе, и делом уже занимается Государственная инспекция труда.
«Для нас важно, чтобы подобные вещи не повторялись, чтобы подобные трагедии тщательно расследовались и чтобы Чехия могла лучше защищать детей в сфере труда», — сказала Шимачкова.
Уже в среду в социальной сети X она написала, что трудовая эксплуатация в Чехии является давней проблемой и что волна беженцев из Украины выявила ее в гораздо более резком свете. Она указала, например, что почти 60 процентов обладателей временной защиты нанимаются компаниями через агентства по трудоустройству. Условия труда часто связаны с жильем, и именно опасения по поводу крыши над головой мешают людям отстаивать свои права.
«Контрольные механизмы не справляются с ростом числа работающих иностранцев, включая подростков и детей», — предупредила она. Ситуация с детьми и несовершеннолетними вызывает особую тревогу. Они попадают на тяжелые производства без защиты и подвергаются риску эксплуатации, торговли людьми и серьезных травм. Трагическая смерть 15-летнего мальчика в Пльзеньском крае является болезненным напоминанием о том, что система не справляется со своими задачами», — добавила она.
