ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Маневры на D3 у Табора. Полицейские проверили почти 1700 автомобилей, четыре водителя предстанут перед судом

Новости 420on
21 сентября 2025
11:00
1412
Сто одиннадцать правонарушений и четыре уголовных преступления. Таков результат крупнейшей операции по обеспечению безопасности дорожного движения на участке южночешской автомагистрали D3 с момента ее открытия в прошлом году. Десятки полицейских непрерывно проверяли автомобили с 16 по 17 сентября на 78-м километре у Табора.
«За более чем сорок часов мы в сотрудничестве с сотрудниками Таможенной администрации и Пожарной службы Южночешского края остановили и проверили 1692 автомобиля, из них 130 грузовых», — сказал Милан Байцура, представитель полиции.

Водители совершили 111 правонарушений. Чаще всего они разговаривали по телефону за рулем, не пристегивались ремнями безопасности или у них был положительный тест на алкоголь. В 91 случае водители на месте заплатили штраф в размере десятков тысяч крон, 20 правонарушений будут переданы в административное производство.

Четверо водителей совершили уголовное преступление и будут привлечены к ответственности. Один из них превысил допустимую норму алкоголя в крови, другой мужчина за рулем не имел водительского удостоверения. «Полицейские также расследовали случаи подделки официальных документов. Например, водитель грузовика ехал по чужому удостоверению», — добавил Байкура.

В ходе внеплановых проверок также было выявлено девять иностранцев, у которых не были в порядке документы, и теперь им грозит высылка.

Масштабные проверки на трассе D3 в Южночешском крае не были заранее объявлены полицией. Автомобили проверяли со вторника по среду. На участке Хотовины — Табор была ограничена скорость до 30 км/ч. Движение было переведено на две выделенные полосы. Из-за этого водители опаздывали. По данным полиции, эта акция обошлась государственному бюджету в сотни тысяч крон.
Автомобили полиция Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
765
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРИ ДТП ОДИН ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ ВРЕЗАЛСЯ В ЗДАНИЕ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
928
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 21 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ПАРАД ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАМВАЕВ
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
1900
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА В 2031 ГОДУ, ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2551
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ О РОССИЙСКИХ САМОЛЕТАХ В ЭСТОНИИ: «РОССИЯ БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, КАК МЫ ЕЙ ПОЗВОЛИМ»
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2534
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ТЕРЯЮТ ВЕРУ В ПЕНСИИ, НО НАДЕЮТСЯ НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
22:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3906
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ СОЗВАЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ УКРАИНСКОГО МАЛЬЧИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2967
ОБЩЕСТВО
БУДУЩЕЕ МАГАЗИНОВ В МАЛЕНЬКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ: УТРОМ ПРОДАВЦЫ, ЗАТЕМ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3894
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ С ВИНЬЕТКАМИ СНИМАЮТ С ЛЮДЕЙ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2701
ЭКОНОМИКА
КЛИЕНТЫ ОБАНКРОТИВШИХСЯ БАНКОВ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ВКЛАДОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
17:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3373
КУЛЬТУРА
ТАЙНА КОНВЕРТА: «ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА» МАСАРИКА ОКАЗАЛИСЬ СТАРШЕ НА ТРИ ГОДА
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3749
ОБЩЕСТВО
СУД ПОСТАНОВИЛ УСЛОВНО ОСВОБОДИТЬ РАНЕЕ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ УБИЙЦУ
11:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2954
ОБЩЕСТВО
НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ НА СУММУ 100 МЛН КРОН
19:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4055
ПОЛИТИКА
РАДЕК ВОНДРАЧЕК ХОТЕЛ ОТКРЫТЬ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
16:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4911
ЭКОНОМИКА
МОШЕННИЧЕСТВО С ГУМАНИТАРНЫМИ ПОСОБИЯМИ. УКРАИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ, НЕ ПРОЖИВАЯ В СТРАНЕ
16:15
18 СЕНТЯБРЯ 2025
3925
ОБЩЕСТВО
СЕРЬЕЗНОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ АВТОБУСА В ЧЕХИИ, НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ