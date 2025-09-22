Лось Эмиль был усыплен около австрийской автомагистрали и перевезен на окраину Шумавы
22 сентября 2025
10:30
813
Знаменитый лось Эмиль, который в последние недели после путешествия по Чехии перемещался по северной Австрии, был сегодня утром усыплен, поскольку опасно приблизился к автомагистрали у верхнеавстрийского поселка Саттледт. Об этом сегодня сообщил сервер региональной газеты Oberösterreichische Nachrichten. По данным австрийских СМИ, животное было погружено на прицеп и транспортировано в район Рорбах на границе Австрии, Германии и Чешской Республики. Таким образом, он был выпущен на волю вблизи чешского национального парка Шумава, где уже обитает популяция лосей.
Самец был поражен выстрелом из транквилизатора, когда приблизился на 200 метров к съезду с автомагистрали. По данным агентства APA, он хотел перепрыгнуть через ограждение автомагистрали A1, что поставило бы под угрозу безопасность дорожного движения, пояснила член земельного совета, ответственная за сельское хозяйство, Михаэла Лангер-Венингер. «Авария — и это подтверждают специалисты по дикой природе — поставила бы под угрозу жизни всех участников», — сказала советник.
«Пожарные из пожарной части в Саттльдете осторожно подняли Эмиля в устланный соломой транспортный прицеп, где он вскоре пришел в себя и после легкой седации был перевезен в стоячем положении, как это обычно бывает с дикими животными, на окраину Шуммы», — подтвердила Лангер-Венингер.
Еще на прошлой неделе власти Верхней Австрии рассматривали возможность усыпления Эмиля и его последующей перевозки на границу с Чехией, чтобы он мог присоединиться к популяции лосей в Шумаве. Однако пока представитель семейства оленевых не представлял никакой опасности, власти оставили его в покое и только наблюдали за ним.
Эмиль уже ранее вызвал многочасовую блокировку и прерывание движения на западной железнодорожной линии недалеко от Санкт-Пёльтена, появившись на железнодорожных путях.
Лось Эмиль, вероятно, родом из Польши, в Австрию он попал через Чехию. Путешествие молодого животного вида, который обычно живет одиноко и может вырасти до двух метров в высоту и достичь веса более полутонны, вызвало большой интерес у общественности. В социальной сети Facebook существует группа с более чем 10 000 поклонников, которая документировала его путешествие.
