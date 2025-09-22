Лось Эмиль был усыплен около австрийской автомагистрали и перевезен на окраину Шумавы

Новости 420on 22 сентября 2025 10:30 813

Знаменитый лось Эмиль, который в последние недели после путешествия по Чехии перемещался по северной Австрии, был сегодня утром усыплен, поскольку опасно приблизился к автомагистрали у верхнеавстрийского поселка Саттледт. Об этом сегодня сообщил сервер региональной газеты Oberösterreichische Nachrichten. По данным австрийских СМИ, животное было погружено на прицеп и транспортировано в район Рорбах на границе Австрии, Германии и Чешской Республики. Таким образом, он был выпущен на волю вблизи чешского национального парка Шумава, где уже обитает популяция лосей.