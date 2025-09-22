Сегодня начинается астрономическая осень

По прогнозам метеорологов, начало осени в Чехии принесёт похолодание. После тёплых выходных сегодня температура превысит 25 °C лишь на юго-востоке Моравии, а в последующие дни уже нигде не поднимется выше 20 °C. С вторника возможны кратковременные осадки или дожди.





Осеннее равноденствие обычно приходится на 22 или 23 сентября, в предыдущие два года оно наступало 23 сентября. С сегодняшнего дня продолжительность дня начнёт сокращаться, а ночи будут удлиняться вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря. В этот день будет самая короткая в году светлая часть суток и самая длинная ночь.





Для метеорологов же границы времён года фиксированы: осень начинается 1 сентября и заканчивается 30 ноября. Такой порядок введён для унификации климатологических данных.