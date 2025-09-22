ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Сегодня начинается астрономическая осень

22 сентября 2025
19:00
Сегодня вечером на северном полушарии наступает астрономическая осень. В 20:19 по среднеевропейскому летнему времени наступит осеннее равноденствие. В этот момент центр Солнца находится точно над земным экватором, равномерно освещая обе полушария. Благодаря этому день и ночь почти равны по продолжительности. В день равноденствия Солнце встаёт точно на востоке и заходит точно на западе.
По прогнозам метеорологов, начало осени в Чехии принесёт похолодание. После тёплых выходных сегодня температура превысит 25 °C лишь на юго-востоке Моравии, а в последующие дни уже нигде не поднимется выше 20 °C. С вторника возможны кратковременные осадки или дожди. 

Осеннее равноденствие обычно приходится на 22 или 23 сентября, в предыдущие два года оно наступало 23 сентября. С сегодняшнего дня продолжительность дня начнёт сокращаться, а ночи будут удлиняться вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря. В этот день будет самая короткая в году светлая часть суток и самая длинная ночь. 

Для метеорологов же границы времён года фиксированы: осень начинается 1 сентября и заканчивается 30 ноября. Такой порядок введён для унификации климатологических данных. 
погода Чехия
