Аэропорты в Копенгагене и Осло приостановили работу из-за дронов





Датская «Пока не определены сроки завершения расследования и возобновления авиасообщения», — написал сайт газеты Politiken, добавив, что полиция пытается идентифицировать дроны.Датская полиция не имеет оснований полагать, что инциденты с дронами, произошедшие сегодня ночью в аэропортах Копенгагена и Осло, связаны между собой. В Копенгагене дроны, по всей видимости управляемые кем-то с достаточным опытом, прилетели с разных направлений, сообщили сегодня утром представители датской полиции, как передает агентство Reuters. Пока не ясно, кто послал дроны, расследование продолжается.





Копенгагенский аэропорт был закрыт в понедельник примерно с половины девятого вечера, поскольку, по данным полиции, в его окрестностях были замечены два-три крупных дрона. Сегодня, вскоре после полуночи, было объявлено о возобновлении работы. Однако задержки и отмены рейсов будут продолжаться, сообщил аэропорт в социальной сети X и призвал пассажиров уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний.





По словам Кристофера Пленге-Брандта, операционного директора аэропорта Копенгагена, инцидент с дронами повлиял или еще повлияет на полеты около 20 000 пассажиров, написал сервер датской газеты Politiken. По его словам, было отменено около сотни рейсов, три десятка из них были вынуждены использовать другие аэропорты.





Аэропорт в Осло был закрыт с полуночи также из-за сообщения о дроне в его окрестностях, он вновь открылся для пассажиров сегодня около половины четвертого.



