Мужчина женился на женщине, которая ждала ребенка от другого. Вскоре они расстались, но суд обязал его выплачивать алименты

Новости 420on 23 сентября 2025 12:30 177

Очевидно, что мужчина, который связался с женщиной, ожидающей ребенка от другого, был ослеплен любовью. Он женился на ней на позднем сроке беременности, и после рождения ребенка был зарегистрирован как отец. Однако через несколько месяцев роман закончился, и мужчина захотел расторгнуть не только брак, но и отцовство. Но суды не позволили ему этого сделать.