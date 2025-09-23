ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Мужчина женился на женщине, которая ждала ребенка от другого. Вскоре они расстались, но суд обязал его выплачивать алименты

Новости 420on
23 сентября 2025
12:30
177
Очевидно, что мужчина, который связался с женщиной, ожидающей ребенка от другого, был ослеплен любовью. Он женился на ней на позднем сроке беременности, и после рождения ребенка был зарегистрирован как отец. Однако через несколько месяцев роман закончился, и мужчина захотел расторгнуть не только брак, но и отцовство. Но суды не позволили ему этого сделать.
Пара познакомилась в апреле 2022 года, когда женщина уже была беременна. Она не скрывала своего состояния, но не хотела вписывать биологического отца в свидетельство о рождении ребенка из-за страха, который он у нее вызывал.

Это не помешало жениху, и после короткого знакомства в августе 2022 года он женился на женщине. Две недели спустя женщина родила, и мужчина был внесен в свидетельство о рождении в качестве отца по так называемому первому предположению, то есть что отцом ребенка является муж матери.

Однако уже в июне 2023 года мужчина покинул совместное жилище, с тех пор не видел ребенка и до конца того же года подал в районный суд Прахатицкого района ходатайство об отмене пропущенного срока для оспаривания отцовства.

Законный срок для оспаривания отцовства составляет полгода, однако в исключительных случаях суд может принять решение об отмене этого срока, если это требуется в интересах ребенка и общественного порядка.

Беременна? Я не заметил

Мужчина не постеснялся заявить в суде, что заметил беременность своей жены только через две недели после свадьбы, когда ребенок уже родился. Однако окружной суд не обратил на это внимания и сказал ему, что он должен нести последствия своего решения, поскольку знал, что не является биологическим отцом. Такое решение, конечно, привело к тому, что мужчина должен платить алименты.

Поскольку вердикт суда был подтвержден, мужчина обратился за помощью в Конституционный суд, заявив, что такое решение несправедливо и абсурдно.

«Решение заставляет его оставаться в правовых отношениях с ребенком, который не является его, с которым он не имеет и не будет иметь никаких отношений. Таким образом, суды общей юрисдикции наказали истца за его первоначальную наивность, добрую волю и доброту», — написал в жалобе адвокат мужчины.

Ему следовало лучше все обдумать

Однако сенат Конституционного суда в лице судьи-докладчика Вероники Крестьяновой напомнил, что из доказательств ясно следует, что мужчина уже в апреле 2022 года должен был знать, что женщина не беременна от него, но тем не менее решил принять ребенка как своего собственного в качестве мужа матери.

«Конституционный суд вновь напоминает, что признание отцовства ребенка является важным моментом в жизни не только будущего отца, но и, в первую очередь, самого ребенка, и само собой разумеется, что к этому нельзя подходить легкомысленно и, возможно, в ожидании возможности будущего отзыва без ограничения по времени», — заявила Крестьянова мужчине.
суды законы дети Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
509
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЙ ВРАЧ БУДЕТ ОПЕРИРОВАТЬ ОНЛАЙН ПАЦИЕНТА В БРНО
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
946
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН — В ЭТОМ ГОДУ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
772
ОБЩЕСТВО
АЭРОПОРТЫ В КОПЕНГАГЕНЕ И ОСЛО ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТУ ИЗ-ЗА ДРОНОВ
08:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
950
ЭКОНОМИКА
СОСТОЯНИЕ ЧЕХОВ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В УПРАВЛЕНИИ ЧАСТНЫХ БАНКОВ, ВЫРОСЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ НА 45 МИЛЛИАРДОВ КРОН
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1935
ЭКОНОМИКА
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ 22 СЕНТЯБРЯ СИЛЬНО УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1701
ЭКОНОМИКА
С ЯНВАРЯ 2026 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ В ЧЕХИИ ВЫРАСТУТ
19:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1144
ОБЩЕСТВО
СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ
16:50
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1729
ПОЛИТИКА
ПУТИН О ДОГОВОРЕ ДСНВ, ПОДПИСАННОМ В ПРАГЕ: МОСКВА ГОТОВА НА ПРОДЛЕНИЕ
15:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1961
ПОЛИТИКА
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ФАШИЗМА ВО ФРИДЕК-МИСТКЕ ЗАКОНЧИЛСЯ НАПАДЕНИЕМ
10:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1710
ОБЩЕСТВО
ЛОСЬ ЭМИЛЬ БЫЛ УСЫПЛЕН ОКОЛО АВСТРИЙСКОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ И ПЕРЕВЕЗЕН НА ОКРАИНУ ШУМАВЫ
18:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4150
ОБЩЕСТВО
АВТОПАРК ЧЕХИИ ПОСТАРЕЛ: КАЖДАЯ МАШИНА В СРЕДНЕМ СТАРШЕ 16 ЛЕТ
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2686
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРИ ДТП ОДИН ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ ВРЕЗАЛСЯ В ЗДАНИЕ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3618
ОБЩЕСТВО
МАНЕВРЫ НА D3 У ТАБОРА. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРИЛИ ПОЧТИ 1 700 АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕТЫРЕ ВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2845
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 21 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ПАРАД ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАМВАЕВ
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3525
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА В 2031 ГОДУ, ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА