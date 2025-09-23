Мужчина женился на женщине, которая ждала ребенка от другого. Вскоре они расстались, но суд обязал его выплачивать алименты
23 сентября 2025
12:30
177
Очевидно, что мужчина, который связался с женщиной, ожидающей ребенка от другого, был ослеплен любовью. Он женился на ней на позднем сроке беременности, и после рождения ребенка был зарегистрирован как отец. Однако через несколько месяцев роман закончился, и мужчина захотел расторгнуть не только брак, но и отцовство. Но суды не позволили ему этого сделать.
Пара познакомилась в апреле 2022 года, когда женщина уже была беременна. Она не скрывала своего состояния, но не хотела вписывать биологического отца в свидетельство о рождении ребенка из-за страха, который он у нее вызывал.
Это не помешало жениху, и после короткого знакомства в августе 2022 года он женился на женщине. Две недели спустя женщина родила, и мужчина был внесен в свидетельство о рождении в качестве отца по так называемому первому предположению, то есть что отцом ребенка является муж матери.
Однако уже в июне 2023 года мужчина покинул совместное жилище, с тех пор не видел ребенка и до конца того же года подал в районный суд Прахатицкого района ходатайство об отмене пропущенного срока для оспаривания отцовства.
Законный срок для оспаривания отцовства составляет полгода, однако в исключительных случаях суд может принять решение об отмене этого срока, если это требуется в интересах ребенка и общественного порядка.
Беременна? Я не заметил
Мужчина не постеснялся заявить в суде, что заметил беременность своей жены только через две недели после свадьбы, когда ребенок уже родился. Однако окружной суд не обратил на это внимания и сказал ему, что он должен нести последствия своего решения, поскольку знал, что не является биологическим отцом. Такое решение, конечно, привело к тому, что мужчина должен платить алименты.
Поскольку вердикт суда был подтвержден, мужчина обратился за помощью в Конституционный суд, заявив, что такое решение несправедливо и абсурдно.
«Решение заставляет его оставаться в правовых отношениях с ребенком, который не является его, с которым он не имеет и не будет иметь никаких отношений. Таким образом, суды общей юрисдикции наказали истца за его первоначальную наивность, добрую волю и доброту», — написал в жалобе адвокат мужчины.
Ему следовало лучше все обдумать
Однако сенат Конституционного суда в лице судьи-докладчика Вероники Крестьяновой напомнил, что из доказательств ясно следует, что мужчина уже в апреле 2022 года должен был знать, что женщина не беременна от него, но тем не менее решил принять ребенка как своего собственного в качестве мужа матери.
«Конституционный суд вновь напоминает, что признание отцовства ребенка является важным моментом в жизни не только будущего отца, но и, в первую очередь, самого ребенка, и само собой разумеется, что к этому нельзя подходить легкомысленно и, возможно, в ожидании возможности будущего отзыва без ограничения по времени», — заявила Крестьянова мужчине.
Это не помешало жениху, и после короткого знакомства в августе 2022 года он женился на женщине. Две недели спустя женщина родила, и мужчина был внесен в свидетельство о рождении в качестве отца по так называемому первому предположению, то есть что отцом ребенка является муж матери.
Однако уже в июне 2023 года мужчина покинул совместное жилище, с тех пор не видел ребенка и до конца того же года подал в районный суд Прахатицкого района ходатайство об отмене пропущенного срока для оспаривания отцовства.
Законный срок для оспаривания отцовства составляет полгода, однако в исключительных случаях суд может принять решение об отмене этого срока, если это требуется в интересах ребенка и общественного порядка.
Беременна? Я не заметил
Мужчина не постеснялся заявить в суде, что заметил беременность своей жены только через две недели после свадьбы, когда ребенок уже родился. Однако окружной суд не обратил на это внимания и сказал ему, что он должен нести последствия своего решения, поскольку знал, что не является биологическим отцом. Такое решение, конечно, привело к тому, что мужчина должен платить алименты.
Поскольку вердикт суда был подтвержден, мужчина обратился за помощью в Конституционный суд, заявив, что такое решение несправедливо и абсурдно.
«Решение заставляет его оставаться в правовых отношениях с ребенком, который не является его, с которым он не имеет и не будет иметь никаких отношений. Таким образом, суды общей юрисдикции наказали истца за его первоначальную наивность, добрую волю и доброту», — написал в жалобе адвокат мужчины.
Ему следовало лучше все обдумать
Однако сенат Конституционного суда в лице судьи-докладчика Вероники Крестьяновой напомнил, что из доказательств ясно следует, что мужчина уже в апреле 2022 года должен был знать, что женщина не беременна от него, но тем не менее решил принять ребенка как своего собственного в качестве мужа матери.
«Конституционный суд вновь напоминает, что признание отцовства ребенка является важным моментом в жизни не только будущего отца, но и, в первую очередь, самого ребенка, и само собой разумеется, что к этому нельзя подходить легкомысленно и, возможно, в ожидании возможности будущего отзыва без ограничения по времени», — заявила Крестьянова мужчине.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
509
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
946
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
772
08:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
950
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1935
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1701
19:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1144
16:50
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1729
15:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1961
10:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1710
18:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4150
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2686
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2845
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3525