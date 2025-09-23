Когда красота опасна: почему остекленные здания убивают пернатых

Чешское орнитологическое общество на этой неделе запустило кампанию по мониторингу опасных мест. Жители могут сообщать о случаях гибели птиц, а специалисты будут использовать эти данные, например, при переговорах с владельцами зданий.











«Зрение птиц устроено иначе, чем у людей. То, что мы воспринимаем как препятствие, для них может быть невидимой угрозой. У птиц глаза расположены по бокам головы, поэтому они лучше всего видят в стороны. Кроме того, они часто летают с большой скоростью и не способны вовремя распознать прозрачные или отражающие стеклянные поверхности. Они думают, что смогут пролететь, но врезаются на полной скорости, и последствия бывают фатальными», — объяснил на сайте организации Лукаш Виктора, эксперт по защите птиц в городах.

По данным специалистов, ежегодно в Чехии гибнет до 1 миллиона птиц, в Европе около 100 миллионов, а в мире — свыше 1 миллиарда. Многие люди этого не замечают, так как погибших птиц быстро уносят хищники или их убирают утром.









Орнитологи просят общественность помочь в сборе данных. Жителям рекомендуется осматривать стеклянные поверхности в своем районе и отправлять информацию о найденных мертвых или раненых птицах через онлайн-форму: нужно указать дату, время, место и приложить фото, на котором будет видна стеклянная поверхность.





Особое внимание эксперты советуют уделять крупным остекленным зданиям. При этом они предупреждают, что особенно опасны шумозащитные стены вдоль дорог из-за интенсивного движения. Собранные материалы пополняют базу данных, которая используется, в частности, при переговорах с владельцами и операторами потенциально опасных объектов. В настоящее время специалисты рассматривают возможные риски на проекте Влтавской филармонии и в жилом комплексе в районе Долни-Мехолупы.





