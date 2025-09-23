Две больницы должны будут выплатить компенсацию за смерть ребенка в Брно после удаления зуба

Городской суд постановил, что две больницы и один лечащий врач должны выплатить каждому родителю умершего ребенка 875 000 крон. Медицинские учреждения отвергли свою вину, одна больница подала апелляцию.