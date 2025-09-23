ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Две больницы должны будут выплатить компенсацию за смерть ребенка в Брно после удаления зуба

Новости 420on
23 сентября 2025
20:00
658
Городской суд постановил, что две больницы и один лечащий врач должны выплатить каждому родителю умершего ребенка 875 000 крон. Медицинские учреждения отвергли свою вину, одна больница подала апелляцию.
Вопрос о компенсации родителям, чей сын умер в 2017 году после удаления зуба, будет рассматривать апелляционный окружной суд в Брно. Городской суд постановил, что две больницы и один лечащий врач должны выплатить каждому родителю 875 000 крон, одна из больниц подала апелляцию. Об этом сообщила пресс-секретарь городского суда Петра Ланичкова.

Городской суд, основываясь на экспертном заключении, пришел к выводу, что больница и врач допустили ошибки в оказании медицинской помощи. Мальчик умер от заражения крови. Медицинские учреждения отклонили обвинения, по их мнению, они не нарушили никаких обязанностей.

Инцидент произошел в 2017 году. У мальчика болел зуб, родители обратились за помощью к стоматологу, а затем в больницы и отделения неотложной помощи. В последнем из них врач удалила пораженный зуб, но не распознала сепсис, то есть заражение крови в результате инфекции. Воспаление было в запущенной стадии, мальчик позже скончался.

Согласно июньскому решению городского суда, врачи не действовали в соответствии с современными знаниями медицинской науки. Согласно экспертному заключению, лечащие врачи должны были удалить пораженный зуб на ранней стадии. Также должны были быть назначены значительно более сильные антибиотики.

Согласно не вступившему в силу решению, компенсацию должны выплатить лечащий врач, Травматологическая больница в Брно и Факультетская больница у св. Анны, которая обжаловала это решение. Иск первоначально был направлен и на Факультетскую больницу Брно, но истцы отозвали его. Изначально они также требовали больше денег, а именно 1,25 миллиона крон для каждого. Учитывая, что у мальчика было несколько кариесов, родители признали, что пренебрегли его лечением, и снизили требуемую сумму.
врачи Больницы суды Чехия
