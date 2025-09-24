Метеорологи предупреждают о сильном ветре
24 сентября 2025
15:00
207
В Чехии установилась настоящая осенняя погода: пасмурно, а температура воздуха не превышает 20 °C. К этому в ряде регионов добавится опасно сильный ветер, о чём во вторник предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
По прогнозу, наиболее сильные порывы ожидаются на северо-востоке страны. Для этих районов ČHMÚ объявил жёлтый уровень предупреждения, действующий до четверга, 25 сентября, полудня.
Ограничение распространяется на горные и предгорные территории Краловеградецкого края, значительную часть Оломоуцкого края и Рымаржов.
По данным института, до четверга днём в северо-восточных районах будет дуть северо-восточный ветер. В отдельных местах, особенно за горными хребтами Орлицких гор и Есеников, ожидаются порывы до 22 м/с (80 км/ч), а в высокогорье — свыше 25 м/с (90 км/ч).
Даже там, где предупреждение не действует, будет ветрено. ČHMÚ прогнозирует северо-восточный и восточный ветер со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 15 м/с.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
672
22:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1213
20:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2263
11:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1616
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2948
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2009
08:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1686
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3894
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3950
19:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1676
16:50
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2317
15:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2534
10:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2105
18:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4641