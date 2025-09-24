ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Метеорологи предупреждают о сильном ветре

24 сентября 2025
15:00
В Чехии установилась настоящая осенняя погода: пасмурно, а температура воздуха не превышает 20 °C. К этому в ряде регионов добавится опасно сильный ветер, о чём во вторник предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
По прогнозу, наиболее сильные порывы ожидаются на северо-востоке страны. Для этих районов ČHMÚ объявил жёлтый уровень предупреждения, действующий до четверга, 25 сентября, полудня. 

Ограничение распространяется на горные и предгорные территории Краловеградецкого края, значительную часть Оломоуцкого края и Рымаржов. 

По данным института, до четверга днём в северо-восточных районах будет дуть северо-восточный ветер. В отдельных местах, особенно за горными хребтами Орлицких гор и Есеников, ожидаются порывы до 22 м/с (80 км/ч), а в высокогорье — свыше 25 м/с (90 км/ч). 

Даже там, где предупреждение не действует, будет ветрено. ČHMÚ прогнозирует северо-восточный и восточный ветер со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 15 м/с.
погода Чехия
