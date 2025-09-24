ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

За одобрение российских военных преступлений мужчину приговорили к 100 часам общественных работ

24 сентября 2025
18:00
1072
Пражский суд назначил мужчине 100 часов общественно полезных работ за публикации в соцсетях, в которых он одобрял российские военные преступления на территории Украины. Решение, согласно которому мужчина признан виновным в оправдании геноцида, вступило в законную силу. Об этом сообщил ЧТК пресс-секретарь Городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала.
Дело касалось комментариев под статьями, опубликованными в апреле на странице Чешского телевидения — ČT24. Одна из статей имела заголовок: «Обновление: российский ракетный удар по украинскому городу Кривой Рог сегодня унес жизни как минимум 19 человек, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак, более 50 человек получили ранения при атаке на жилой квартал». Вторая статья называлась: «В результате российского удара по украинскому городу Сумы погибло не менее 20 человек». 

Мужчина, родившийся в 1975 году, комментировал эти статьи публикациями «Прекрасные новости» и «Какие же прекрасные новости. Чувствуете блаженство?». При этом тексты сообщали, что в первом случае российские вооруженные силы убили девять детей, во втором — двух детей. 

Дело рассматривалось Районной прокуратурой Праги 2, затем Районным судом Праги 2. Мужчина был признан виновным постановлением суда, против которого не подавал возражений, и вердикт вступил в законную силу. 

Согласно закону, преступление совершается, если лицо публично отрицает, ставит под сомнение, одобряет или пытается оправдать нацистский, коммунистический или иной геноцид, а также нацистские, коммунистические или иные преступления против человечности, военные преступления или преступления против мира. Закон предусматривает наказание от шести месяцев до трех лет лишения свободы.
