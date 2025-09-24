За одобрение российских военных преступлений мужчину приговорили к ста часам общественных работ

Дело касалось комментариев под статьями, опубликованными в апреле на странице Чешского телевидения — ČT24. Одна из статей имела заголовок: «Обновление: российский ракетный удар по украинскому городу Кривой Рог сегодня унес жизни как минимум 19 человек, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак, более 50 человек получили ранения при атаке на жилой квартал». Вторая статья называлась: «В результате российского удара по украинскому городу Сумы погибло не менее двадцати человек».





Мужчина, родившийся в 1975 году, комментировал эти статьи публикациями «Прекрасные новости» и «Какие же прекрасные новости. Чувствуете блаженство?». При этом тексты сообщали, что в первом случае российские вооружённые силы убили девять детей, во втором — двух детей.





Дело рассматривалось Районной прокуратурой Праги 2, затем Районным судом Праги 2. Мужчина был признан виновным постановлением суда, против которого не подавал возражений, и вердикт вступил в законную силу.



