ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

На берегу реки нашли женскую одежду и обувь. Проходит масштабная поисковая операция

Новости и статьи
24 сентября 2025
17:30
651
С середины дня в среду, 24 сентября, в районе реки Волынка у Мутенице неподалёку от Страконице ведутся масштабные поиски. Полиция, пожарные и военные прочёсывают территорию, где прохожие обнаружили женскую обувь, одежду, спортивную сумку и другие вещи.
«Окрестности реки обследуют полицейские, пожарные, военные и городская стража Стракониц. Пожарные также проверяют русло реки, чтобы исключить возможность утопления. На место был вызван кинолог полиции со служебной собакой», — сообщила пресс-секретарь полиции Страконице Яромира Новакова. 

По её словам, личность владелицы найденных предметов установить пока не удалось, как и связаться с ней.

Полиция обращается к гражданам с просьбой о содействии. Любую информацию, которая могла бы помочь установить личность, необходимо незамедлительно сообщить по телефону экстренной службы 158.
полиция Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
368
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ В ООН: «МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПОД УГРОЗОЙ». ЧЕХИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕСТО В СОВБЕЗЕ
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
375
ЭКОНОМИКА
ЧНБ СОХРАНИЛ СТАВКИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ: ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ СОХРАНЯЮТСЯ
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
817
ОБЩЕСТВО
ЗА ОДОБРЕНИЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МУЖЧИНУ ПРИГОВОРИЛИ К СТА ЧАСАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
939
ЭКОНОМИКА
ШИЛЛЕРОВА: РЕФОРМА ЧАЕВЫХ ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ «СЕРУЮ» ЭКОНОМИКУ
15:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
880
ОБЩЕСТВО
МЕТЕОРОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О СИЛЬНОМ ВЕТРЕ
14:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1531
ОБЩЕСТВО
ЗА НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ БЕЗ ЗАБОТ. ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ
22:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1487
ОБЩЕСТВО
КОГДА КРАСОТА ОПАСНА: ПОЧЕМУ ОСТЕКЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ УБИВАЮТ ПЕРНАТЫХ
20:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2660
ОБЩЕСТВО
ДВЕ БОЛЬНИЦЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ВЫПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА В БРНО ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА
12:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2890
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ЖЕНИЛСЯ НА ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ЖДАЛА РЕБЕНКА ОТ ДРУГОГО. ВСКОРЕ ОНИ РАССТАЛИСЬ, НО СУД ОБЯЗАЛ ЕГО ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ
11:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1810
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЙ ВРАЧ БУДЕТ ОПЕРИРОВАТЬ ОНЛАЙН ПАЦИЕНТА В БРНО
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3209
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН — В ЭТОМ ГОДУ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2214
ОБЩЕСТВО
АЭРОПОРТЫ В КОПЕНГАГЕНЕ И ОСЛО ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТУ ИЗ-ЗА ДРОНОВ
08:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1880
ЭКОНОМИКА
СОСТОЯНИЕ ЧЕХОВ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В УПРАВЛЕНИИ ЧАСТНЫХ БАНКОВ, ВЫРОСЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ НА 45 МИЛЛИАРДОВ КРОН
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4171
ЭКОНОМИКА
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ 22 СЕНТЯБРЯ СИЛЬНО УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4474
ЭКОНОМИКА
С ЯНВАРЯ 2026 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ В ЧЕХИИ ВЫРАСТУТ