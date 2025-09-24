На берегу реки нашли женскую одежду и обувь. Проходит масштабная поисковая операция
24 сентября 2025
17:30
651
С середины дня в среду, 24 сентября, в районе реки Волынка у Мутенице неподалёку от Страконице ведутся масштабные поиски. Полиция, пожарные и военные прочёсывают территорию, где прохожие обнаружили женскую обувь, одежду, спортивную сумку и другие вещи.
«Окрестности реки обследуют полицейские, пожарные, военные и городская стража Стракониц. Пожарные также проверяют русло реки, чтобы исключить возможность утопления. На место был вызван кинолог полиции со служебной собакой», — сообщила пресс-секретарь полиции Страконице Яромира Новакова.
По её словам, личность владелицы найденных предметов установить пока не удалось, как и связаться с ней.
Полиция обращается к гражданам с просьбой о содействии. Любую информацию, которая могла бы помочь установить личность, необходимо незамедлительно сообщить по телефону экстренной службы 158.
