ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Осень постепенно вступает в свои права: на выходных ожидается улучшение погоды

Новости и статьи
25 сентября 2025
15:00
497
После последнего тёплого уикенда в Чехии установилась осенняя погода, которая сохранится и в ближайшие дни. Четверг обещает быть самым холодным днём недели с сильными дождями. Солнечные часы вернутся только к выходным, при этом температуры в ближайшие дни не поднимутся выше 20 °C.
Четверг будет полностью пасмурным с дождём по всей территории Чехии, местами продолжительным и сильным. Днём температура будет около 10 °C, с минимальными колебаниями, а из-за дождя и ветра ощущаемая температура будет ещё ниже. 

Ожидаются порывы ветра до 15 м/с (55 км/ч), а на северо-востоке страны — до 22 м/с (80 км/ч). В горах ветер может быть ещё сильнее. К вечеру порывы уменьшатся. 

В пятницу дождь ослабнет и охватит меньшую территорию, но небо останется облачным или переменной облачностью. Ночные температуры будут в пределах 6–10 °C, дневные — 11–16 °C. 
Сохранится умеренный юго-восточный ветер со скоростью 2–6 м/с. К выходным погода улучшится благодаря влиянию области высокого давления с севера Европы. 

В субботу ожидается переменная облачность, к вечеру — прояснения. Возможен лишь кратковременный дождь или морось. Утром температура около 10 °C, днём поднимется до 15–19 °C. 

В воскресенье прогнозируется преимущественно ясная или слегка облачная погода без осадков, возможны утренние туманы. Температура утром 6–10 °C, днём — 15–19 °C. 

Далее на Чехию, вероятно, будет продолжать влиять северная область высокого давления, что обеспечит преимущественно солнечную погоду с утренними туманами и низкой облачностью. Дневная температура около 16 °C, ночная при ясном небе и спокойном ветре может опускаться близко к нулю, возможно образование первых заморозков. 
погода Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:15
25 СЕНТЯБРЯ 2025
585
ОБЩЕСТВО
БАНДА ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРАЯ ГРАБИЛА ДОМА, ПРИЧАСТНА К УБИЙСТВУ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ КУНРАТИЦЕ
11:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
604
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ УТВЕРДИТ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 30 СЕНТЯБРЯ
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1602
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ В ООН: «МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПОД УГРОЗОЙ». ЧЕХИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕСТО В СОВБЕЗЕ
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1174
ЭКОНОМИКА
ЧНБ СОХРАНИЛ СТАВКИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ: ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ СОХРАНЯЮТСЯ
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1923
ОБЩЕСТВО
ЗА ОДОБРЕНИЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МУЖЧИНУ ПРИГОВОРИЛИ К 100 ЧАСАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
17:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1479
ОБЩЕСТВО
НА БЕРЕГУ РЕКИ НАШЛИ ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ. ПРОХОДИТ МАСШТАБНАЯ ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1897
ЭКОНОМИКА
ШИЛЛЕРОВА: РЕФОРМА ЧАЕВЫХ ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ «СЕРУЮ» ЭКОНОМИКУ
15:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
1608
ОБЩЕСТВО
МЕТЕОРОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О СИЛЬНОМ ВЕТРЕ
14:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3011
ОБЩЕСТВО
ЗА НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ БЕЗ ЗАБОТ. ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ
22:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
1895
ОБЩЕСТВО
КОГДА КРАСОТА ОПАСНА: ПОЧЕМУ ОСТЕКЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ УБИВАЮТ ПЕРНАТЫХ
20:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3185
ОБЩЕСТВО
ДВЕ БОЛЬНИЦЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ВЫПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА В БРНО ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА
12:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3323
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ЖЕНИЛСЯ НА ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ЖДАЛА РЕБЕНКА ОТ ДРУГОГО. ВСКОРЕ ОНИ РАССТАЛИСЬ, НО СУД ОБЯЗАЛ ЕГО ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ
11:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2137
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЙ ВРАЧ БУДЕТ ОПЕРИРОВАТЬ ОНЛАЙН ПАЦИЕНТА В БРНО
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3612
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН — В ЭТОМ ГОДУ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2538
ОБЩЕСТВО
АЭРОПОРТЫ В КОПЕНГАГЕНЕ И ОСЛО ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТУ ИЗ-ЗА ДРОНОВ