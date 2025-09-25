Осень постепенно вступает в свои права: на выходных ожидается улучшение погоды
25 сентября 2025
15:00
497
После последнего тёплого уикенда в Чехии установилась осенняя погода, которая сохранится и в ближайшие дни. Четверг обещает быть самым холодным днём недели с сильными дождями. Солнечные часы вернутся только к выходным, при этом температуры в ближайшие дни не поднимутся выше 20 °C.
Четверг будет полностью пасмурным с дождём по всей территории Чехии, местами продолжительным и сильным. Днём температура будет около 10 °C, с минимальными колебаниями, а из-за дождя и ветра ощущаемая температура будет ещё ниже.
Ожидаются порывы ветра до 15 м/с (55 км/ч), а на северо-востоке страны — до 22 м/с (80 км/ч). В горах ветер может быть ещё сильнее. К вечеру порывы уменьшатся.
В пятницу дождь ослабнет и охватит меньшую территорию, но небо останется облачным или переменной облачностью. Ночные температуры будут в пределах 6–10 °C, дневные — 11–16 °C.
Сохранится умеренный юго-восточный ветер со скоростью 2–6 м/с. К выходным погода улучшится благодаря влиянию области высокого давления с севера Европы.
В субботу ожидается переменная облачность, к вечеру — прояснения. Возможен лишь кратковременный дождь или морось. Утром температура около 10 °C, днём поднимется до 15–19 °C.
В воскресенье прогнозируется преимущественно ясная или слегка облачная погода без осадков, возможны утренние туманы. Температура утром 6–10 °C, днём — 15–19 °C.
Далее на Чехию, вероятно, будет продолжать влиять северная область высокого давления, что обеспечит преимущественно солнечную погоду с утренними туманами и низкой облачностью. Дневная температура около 16 °C, ночная при ясном небе и спокойном ветре может опускаться близко к нулю, возможно образование первых заморозков.
