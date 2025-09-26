На территории пражского аэропорта будет построен девятиэтажный паркинг на 1365 автомобилей

Аэропорт Вацлава Гавла готовится к строительству нового паркинга. Он появится на месте нынешней парковки между отелем Courtyard by Marriott и Терминалом 2. Строительство должно начаться осенью следующего года.