Академия наук Чехии покидает социальную сеть X, чтобы не поддерживать распространение дезинформации
26 сентября 2025
18:00
407
Академия наук Чешской Республики (АН ЧР) объявила о прекращении активности в социальной сети X (ранее известной как Twitter). Решение объясняется нежеланием учреждения поддерживать платформу, на которой распространяются дезинформация и язык вражды. Соответствующее заявление было опубликовано днем 25 сентября в официальном профиле Академии в этой же социальной сети. При этом профиль решено не удалять, чтобы предотвратить возможное злоупотребление идентичностью академии. Далее АН ЧР будет вести коммуникацию в соцсетях Instagram, Facebook, BlueSky, LinkedIn и на YouTube.
«Академия наук Чешской Республики последовательно придерживается позиции, которая несовместима с распространением дезинформации и языка ненависти в интернете. Поэтому мы приняли решение покинуть платформу X, где больше не будем активны», – говорится в заявлении.
Как пояснила член Академического совета АН ЧР, астроном Сона Элерова, институция твердо стоит на принципах свободы научного поиска и последовательно выступает против дезинформации, фейковых новостей и теорий заговора. «По этой причине для нас неприемлемо продолжать поддерживать своим присутствием и активностью социальную сеть, на которой эти принципы подавляются», – добавила она.
Критики неоднократно указывали, что после покупки соцсети Илоном Маском в 2022 году на платформе были ослаблены правила модерации, а ранее заблокированные аккаунты восстановлены. По их мнению, это привело к увеличению объема дезинформаций, теорий заговора и hate speech. Более свободные правила, как считают эксперты, дают больший простор для экстремистских взглядов и усугубляют политическое и общественное расслоение.
