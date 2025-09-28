«Кто находится в стране нелегально, того мы заберем и вывезем», — заявил Андрей Бабиш
Жители города Стршибро в Таховском районе якобы боятся ходить на площадь из-за проблемных иностранцев. Они упомянули об этом на предвыборной встрече с Андреем Бабишем, который посетил этот город на этой неделе. Председатель движения ANO пообещал, что, если он снова войдет в правительство, то подготовит новый закон. Этот закон будет касаться всех, кто находится в стране нелегально. «Кто не имеет документов, того мы заберем и вывезем», — заявил экс-премьер.
Таховский район — это район с наибольшим количеством промышленных зон в Чешской Республике. Здесь проживает 42 тысячи человек, из которых примерно четверть составляют иностранцы. «Ежедневно здесь находится более двадцати тысяч иностранных работников, в основном занятых в промышленных зонах», — сообщила недавно пресс-секретарь Пльзеньского краевого управления Хелена Фринтова.
Однако, согласно официальным данным, в округе не растет преступность, а ухудшается чувство безопасности местных жителей. Именно на эту тему развернулась дискуссия во время визита Бабиша в Стршибро. Один из посетителей спросил председателя движения, не остановит ли его правительство строительство новых фабрик. «У нас их и так достаточно», — посетовал он.
Затем он поделился своими опасениями. «Какая польза от того, что мэр или муниципалитет построили здесь, на мой взгляд, прекрасную площадь. Если люди боятся вечером сесть на скамейку, чтобы с ними ничего не случилось?», — спросил он.
Его слова вызвали аплодисменты в зале. Женщина в первом ряду ответила, что боится снимать деньги в банкомате в центре города.
«Но эти люди здесь у кого-то работают. Агентство их сюда привозит», — сказал председатель движения. И предложил решение, если дело обстоит иначе. «Если они здесь нелегально, мы должны принять закон, чтобы тех, у кого нет документов, мы забирали и вывозили», — подчеркнул он.
Однако указанные меры прямо противоречат тому, что предпочитает Чешская Республика. Она всегда предпочитает добровольное выезжание принудительному возвращению. В этом вопросе Министерство внутренних дел сотрудничает с полицией по делам иностранцев и Управлением по делам беженцев. С начала года до июня этим способом воспользовались 480 человек. За тот же период полиция принудительно вернула 91 человека.
Это упрощенный подход
Мэры городов и поселков в районе Тахова давно занимаются этой проблемой. Руководство окружного города, например, в мае обсуждало эту тему с министром внутренних дел Витом Ракушаном (STAN). Оно также сотрудничает с полицией, санитарной службой, пожарными, строительным управлением и некоммерческими организациями.
Представители Тахова, среди прочего, указали, что иностранцы часто находятся в невыгодном положении, поскольку их загоняют в ловушку агентства по трудоустройству, применяющие эксплуататорские практики. Поэтому они приветствовали бы ограничение числа агентств по трудоустройству со стороны государства.
Заместитель мэра Тахова Вендула Махова назвала слова Бабиша о вывозе иностранцев очень неправильным и упрощенным подходом. «Не говоря уже о том, что мы нарушаем Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие нормы международного права», — предупредила она.
По ее словам, за последние десять лет, когда у власти было движение ANO, никаких законодательных изменений не произошло. «Нелегальная миграция у нас далеко не такая проблема», — сослалась она на цифры, согласно которым полиция за первое полугодие выявила почти пять тысяч иностранцев, незаконно проживающих в Чехии.
Она сообщила, что в Тахове проверки проводятся регулярно, в среднем два раза в неделю. Как правило, выявляются единичные случаи. «Нас гораздо больше беспокоит скрытое посредничество в трудоустройстве. В этом мы с коллегами единодушны. Законодательные предложения должны быть направлены в этом направлении. Важно также повысить ответственность компаний за своих сотрудников», — подытожила Махова, которая входит в состав нескольких экспертных рабочих групп.
