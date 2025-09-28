«Кто находится в стране нелегально, того мы заберем и вывезем», — заявил Андрей Бабиш

Жители города Стршибро в Таховском районе якобы боятся ходить на площадь из-за проблемных иностранцев. Они упомянули об этом на предвыборной встрече с Андреем Бабишем, который посетил этот город на этой неделе. Председатель движения ANO пообещал, что, если он снова войдет в правительство, то подготовит новый закон. Этот закон будет касаться всех, кто находится в стране нелегально. «Кто не имеет документов, того мы заберем и вывезем», — заявил экс-премьер.