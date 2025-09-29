Русские заработали сотни миллионов на визовой схеме. Полиция хочет привлечь их к ответственности за налоги

О подозрительных схемах вокруг чешских виз для граждан Вьетнама сообщалось еще с 2013 года. Вьетнамская община и спецслужбы неоднократно указывали, что доступ к визам можно было получить только через посредников за крупные суммы. В 2018 году полиция задержала 13 человек, среди которых оказались братья Воронины, их родители и вьетнамские бизнесмены. Суд снял с них обвинения в незаконном доступе к системе, однако новые расследования по линии налогов могут вернуть семью на скамью подсудимых.



В 2018 году



В 2018 году полиция обнаружила у Андрея Воронина доллары и евро на сумму, эквивалентную 200 миллионам крон. Для следователей это стало доказательством того, что семья незаконно вмешивалась в работу визовой системы Visapoint. С помощью специально созданных программ Воронины обходили проверочный код CAPTCHA, что позволяло подавать заявки от имени клиентов в обход очередей.

А когда министерство ввело систему записи по телефону в ханойское посольство , Воронины с помощью сотен SIM-карт, микрокомпьютеров и модемов соорудили дома мощную телефонную станцию, которая постоянно звонила в Ханой.





За каждую успешную регистрацию вьетнамские посредники брали до 350 000 крон. Тем временем обычные заявители не могли дозвониться на перегруженные линии или пробиться через электронный портал.





Суд признал действия законными

Несмотря на масштабные обвинения, в 2025 году суд окончательно оправдал Ворониных. По словам судьи Зузаны Котизовой, они не взламывали систему и не нарушали ее защиту, а лишь использовали робота и телефонную сеть. «Успех не является преступлением, даже если его масштабы кажутся возмутительными».









Тем не менее суд признал, что семья получила колоссальную выгоду от визового бизнеса. При этом официальные налоговые декларации Андрея Воронина составляли всего 180–250 тысяч крон в год, в то время как его мать приобрела недвижимость на 29 миллионов и владела компанией на Сейшелах.

Новый ход полиции — налоги





После оправдания следователи сменили стратегию. Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) вновь заморозил имущество Ворониных, включая квартиры и земельные участки, как доходы, полученные от преступной деятельности. Теперь полиция стремится доказать, что многомиллионные доходы от визового бизнеса не были задекларированы и обложены налогом.

Официально полиция комментировать дело отказалась. Однако, по данным источников, проверяются несоответствия между доходами семьи и их реальными расходами.