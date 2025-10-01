ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция закрыла улицу Высочанскую в Праге из-за мины

Новости 420on
1 октября 2025
13:40
575
Пиротехник на месте установил, что мина не является боеспособной. Примерно через час полиция возобновила движение в этом районе.
Сегодня полиция примерно на час закрыла улицу Высочанскую в Праге, которая соединяет Просек и Высочаны. Причиной стало обнаружение мины. Вызванный пиротехник установил, что мина не была боеспособной. Об этом полиция сообщила в сети X.

Полицейские закрыли улицу в обоих направлениях перед полуднем. Из-за этого автобусы общественного транспорта ездили по объездной дороге. По словам ппресс-секретаря полиции Рихарда Грдины, мина лежала в зарослях недалеко от остановки Nad Jetelkou. «Это обезвреженная, то есть нерабочая мина. Меры на месте завершены, движение восстановлено», — сообщила полиция в 12:40.

Находки боеприпасов не являются редкостью в Чехии. На прошлой неделе на стрельбище в оломницком районе Черновир было найдено более 750 килограммов боеприпасов. Пиротехники взорвали на месте мелкие боеприпасы периода Первой республики, а более крупные экземпляры увезли для профессиональной утилизации. В столице в июле на Влтаве плавал артиллерийский снаряд. Пиротехник отвез его для безопасной утилизации.
полиция Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
464
ОБЩЕСТВО
ПАССАЖИРЫ ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА С 1 ОКТЯБРЯ СМОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬ 2 ЛИТРА ЖИДКОСТИ В РУЧНОЙ КЛАДИ
10:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1282
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ СООБЩАТЬ О НАЕМНЫХ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
697
ОБЩЕСТВО
КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1311
ПОЛИТИКА
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХИИ К НАРОДУ: НАМ НУЖНО ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ ОСТАВИТ СТРАНУ НА ПРОИЗВОЛ РОССИИ
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1939
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИАЛЫ ПРОЩАЕТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ С ГИГАНТСКИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕФИЦИТОМ В 286 МИЛЛИАРДОВ КРОН
20:40
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1943
ОБЩЕСТВО
ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЧЕХИИ В РОССИИ ПРЕКРАТИЛИ РАБОТУ
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1603
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫ ВАРЫ БЫСТРЕЕ: НОВЫЕ УЧАСТКИ ТРАССЫ D6 УСКОРЯТ ПОЕЗДКИ НА ЗАПАД ЧЕХИИ
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2517
ОБЩЕСТВО
В БРНО МУЖЧИНА УСНУЛ У ВЪЕЗДА В ГАРАЖ. ИЗ-ЗА РАВНОДУШИЯ ЛЮДЕЙ ОН ПОГИБ
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1451
ОБЩЕСТВО
ВЫСЫХАЮЩИЙ ПАРК ŽIDOVSKÉ PECE В ПРАГЕ ЖДЕТ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
12:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1402
ПОЛИТИКА
ВЛАСТИ ЧЕХИИ ЗАПРЕТИЛИ НЕАККРЕДИТОВАННЫМ РОССИЙСКИМ ДИПЛОМАТАМ ВЪЕЗД В СТРАНУ
10:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2279
ОБЩЕСТВО
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ КБЕЛЫ УБИЛИ 90-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ БЫЛ ЗАДЕРЖАН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1745
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ НА 48 МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ ВО ФРАНЦИИ И 15 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ
08:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2178
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ РЕШИЛ В МЕТРО ПООБЩАТЬСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ПОКАЗЫВАЛА ЕМУ, КАК ПРОКОМПОСТИРОВАТЬ БИЛЕТ
22:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1972
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПЛАНИРУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТОПЛИВНОЙ СЕТИ НАТО: ПРОЕКТ ОЦЕНИЛИ В 582 МЛРД КРОН
20:03
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2728
ОБЩЕСТВО
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕПАТИТА А В ПРАГЕ УЖЕ ДОСТИГЛО УРОВНЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ