Полиция закрыла улицу Высочанскую в Праге из-за мины
1 октября 2025
13:40
Пиротехник на месте установил, что мина не является боеспособной. Примерно через час полиция возобновила движение в этом районе.
Сегодня полиция примерно на час закрыла улицу Высочанскую в Праге, которая соединяет Просек и Высочаны. Причиной стало обнаружение мины. Вызванный пиротехник установил, что мина не была боеспособной. Об этом полиция сообщила в сети X.
Полицейские закрыли улицу в обоих направлениях перед полуднем. Из-за этого автобусы общественного транспорта ездили по объездной дороге. По словам ппресс-секретаря полиции Рихарда Грдины, мина лежала в зарослях недалеко от остановки Nad Jetelkou. «Это обезвреженная, то есть нерабочая мина. Меры на месте завершены, движение восстановлено», — сообщила полиция в 12:40.
Находки боеприпасов не являются редкостью в Чехии. На прошлой неделе на стрельбище в оломницком районе Черновир было найдено более 750 килограммов боеприпасов. Пиротехники взорвали на месте мелкие боеприпасы периода Первой республики, а более крупные экземпляры увезли для профессиональной утилизации. В столице в июле на Влтаве плавал артиллерийский снаряд. Пиротехник отвез его для безопасной утилизации.
