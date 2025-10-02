Семь лет тюрьмы за безумную гонку: водитель BMW едва не убил 11 человек
2 октября 2025
16:30
231
В Брно вынесли приговор 33-летнему Войтеху Лежаку, который в августе 2023 года своей безрассудной ездой на BMW поставил под угрозу жизни не менее 11 человек. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, восьмигодичному запрету на управление транспортом, а также конфисковали его автомобиль.
Водитель на высокой скорости пронёсся через перекрёсток, едва не сбив женщину на скутере. Далее он продолжил движение в сторону деревни Дрисице, где, не уступив дорогу, врезался в Renault Clio, в котором находились несколько человек, включая двоих детей. После столкновения водитель попытался скрыться: его машина оказалась в кювете, а сам он убежал через поле в сторону леса возле военного полигона Бржезина, бросив документы и телефон.
Первоначально районный суд во Вышкове назначил ему 3,5 года заключения и пятилетний запрет на вождение. Однако прокуратура настаивала на более строгом наказании, указывая на восемь прежних судимостей Лежака, связанных с нарушениями правил дорожного движения и наркотиками, а также на его полное отсутствие раскаяния.
На заседании в краевом суде в Брно подсудимый попытался переложить вину на «лучшего друга», которому якобы одалживал машину и телефон. Имени этого человека он не назвал. Судьи расценили такую версию как недостоверную.
Председательствующая судья Хана Кляйнова подчеркнула, что, несмотря на многочисленные приговоры, Лежак ранее ни разу не попадал в тюрьму, и это не привело к исправлению. «Его действия демонстрируют полное и невероятное пренебрежение жизнью и здоровьем окружающих. Общество необходимо защитить от таких опасных людей», — заявила она.
