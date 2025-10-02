ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Семь лет тюрьмы за безумную гонку: водитель BMW едва не убил 11 человек

Новости и статьи
2 октября 2025
16:30
231
В Брно вынесли приговор 33-летнему Войтеху Лежаку, который в августе 2023 года своей безрассудной ездой на BMW поставил под угрозу жизни не менее 11 человек. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, восьмигодичному запрету на управление транспортом, а также конфисковали его автомобиль.
Водитель на высокой скорости пронёсся через перекрёсток, едва не сбив женщину на скутере. Далее он продолжил движение в сторону деревни Дрисице, где, не уступив дорогу, врезался в Renault Clio, в котором находились несколько человек, включая двоих детей. После столкновения водитель попытался скрыться: его машина оказалась в кювете, а сам он убежал через поле в сторону леса возле военного полигона Бржезина, бросив документы и телефон.

Первоначально районный суд во Вышкове назначил ему 3,5 года заключения и пятилетний запрет на вождение. Однако прокуратура настаивала на более строгом наказании, указывая на восемь прежних судимостей Лежака, связанных с нарушениями правил дорожного движения и наркотиками, а также на его полное отсутствие раскаяния.

На заседании в краевом суде в Брно подсудимый попытался переложить вину на «лучшего друга», которому якобы одалживал машину и телефон. Имени этого человека он не назвал. Судьи расценили такую версию как недостоверную.

Председательствующая судья Хана Кляйнова подчеркнула, что, несмотря на многочисленные приговоры, Лежак ранее ни разу не попадал в тюрьму, и это не привело к исправлению. «Его действия демонстрируют полное и невероятное пренебрежение жизнью и здоровьем окружающих. Общество необходимо защитить от таких опасных людей», — заявила она.
Автомобили дтп суды
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
898
ПОЛИТИКА
ВОЗВРАТ ПОГРАНИЧНИКОВ И ВЫХОД ИЗ ЕС: ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ДВИЖЕНИЯ STAČILO!
12:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
565
ОБЩЕСТВО
У ПРАЖСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ТЕПЕРЬ БУДУТ ХОДИТЬ ТОЛЬКО ТРАМВАИ, АВТОМОБИЛИ ТАМ НЕ ПРОЕДУТ
10:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
424
ОБЩЕСТВО
В ПЛЬЗЕНЕ СТРОИТСЯ ТРЕТИЙ ПО ВЫСОТЕ НЕБОСКРЕБ В ЧЕХИИ
21:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1016
ОБЩЕСТВО
В ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ СКОНЧАЛАСЬ САМАЯ ПОЖИЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕХИИ, РОЖДЕННАЯ В 1917 ГОДУ
18:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
2687
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИСТЫ: ВЫСЕЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ НЕ СОЗДАСТ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЧЕХОВ И НЕ СНИЗИТ АРЕНДУ
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
1668
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА УЛИЦУ ВЫСОЧАНСКА В ПРАГЕ ИЗ-ЗА МИНЫ
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
4342
ОБЩЕСТВО
ПАССАЖИРЫ ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА С 1 ОКТЯБРЯ СМОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬ 2 ЛИТРА ЖИДКОСТИ В РУЧНОЙ КЛАДИ
10:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
4031
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ СООБЩАТЬ О НАЕМНЫХ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1225
ОБЩЕСТВО
КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1948
ПОЛИТИКА
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХИИ К НАРОДУ: НАМ НУЖНО ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ ОСТАВИТ СТРАНУ НА ПРОИЗВОЛ РОССИИ
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2408
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИАЛЫ ПРОЩАЕТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ С ГИГАНТСКИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕФИЦИТОМ В 286 МИЛЛИАРДОВ КРОН
20:40
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2519
ОБЩЕСТВО
ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЧЕХИИ В РОССИИ ПРЕКРАТИЛИ РАБОТУ
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2164
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫ ВАРЫ БЫСТРЕЕ: НОВЫЕ УЧАСТКИ ТРАССЫ D6 УСКОРЯТ ПОЕЗДКИ НА ЗАПАД ЧЕХИИ
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2913
ОБЩЕСТВО
В БРНО МУЖЧИНА УСНУЛ У ВЪЕЗДА В ГАРАЖ. ИЗ-ЗА РАВНОДУШИЯ ЛЮДЕЙ ОН ПОГИБ
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1706
ОБЩЕСТВО
ВЫСЫХАЮЩИЙ ПАРК ŽIDOVSKÉ PECE В ПРАГЕ ЖДЕТ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ