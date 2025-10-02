Семь лет тюрьмы за безумную гонку: водитель BMW едва не убил 11 человек

В Брно вынесли приговор 33-летнему Войтеху Лежаку, который в августе 2023 года своей безрассудной ездой на BMW поставил под угрозу жизни не менее 11 человек. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, восьмигодичному запрету на управление транспортом, а также конфисковали его автомобиль.