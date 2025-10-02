Предупреждение из Украины перед выборами: «Не повторяйте нашу ошибку»





В эксклюзивном интервью для издания Seznam Zprávy Кулеба, который сейчас является научным сотрудником Гарвардского университета и преподает дипломатию в парижском Институте политических исследований (Sciences Po), подробно проанализировал мышление Владимира Путина и Дональда Трампа, а также динамику конфликта.

Война как инструмент власти



По мнению Кулебы, российский президент Владимир Путин ведет войну, потому что для него это практический инструмент управления. «Он не ждет, пока кто-то что-то сделает – он использует любую возможность для собственного усиления», – заявил украинский дипломат. Он не считает войну цепью действий и реакций, поскольку для Москвы эскалация является нормой. Поэтому западное предположение, что Россия ничего не предпримет, если не будет действовать и Запад, – это иллюзия.

Единственным эффективным путем к сдерживанию российской агрессии, по его словам, является давление и готовность – не только на поле боя, но и в экономической и политической сферах. «Путь к миру будет медленным, неуклюжим и чрезвычайно болезненным», – добавил экс-министр, убежденный, что война продлится еще годы.



Сигнал Трампа



Комментируя решение администрации Трампа разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России, Кулеба назвал это четким сигналом Путину, но не пересмотром политики. «Это способ Трампа заставить Путина пойти на диалог», – считает он. В краткосрочной перспективе это не изменит ход войны, так как Путин будет искать способы ответить. Однако в долгосрочной перспективе, если Украина продолжит глубокие удары, а проблемы российской экономики усугубятся, это может заставить Кремль пересмотреть свои цели.

Отвечая на опасения об эскалации из-за ударов по российской территории, Кулеба отметил, что между поставкой Patriot, бронетехники и разрешением на использование ракет дальнего радиуса действия нет фундаментальной разницы. «Разрешение наносить удары в глубине России с использованием американского оружия не означает, что мы приближаемся к прямому столкновению между Россией и США . Хотя Россия будет интерпретировать это именно так».



Россия тестирует оборону НАТО



Кулеба охарактеризовал недавние инциденты с проникновением российских дронов в воздушное пространство Польши как часть систематической стратегии Кремля. «Россия в последние годы последовательно наращивала провокации и саботаж в отношении европейских государств, и теперь она тестирует военные оборонные механизмы Европы», – заявил он. По его мнению, верить в то, что 19 дронов «случайно» углубились на территорию Польши, – наивно или означает поддержку российских нарративов.



«Если ситуация будет развиваться такими темпами, однажды Россия предпримет вторжение в какую-либо страну ЕС, которая одновременно является членом НАТО », – предупредил Кулеба.



Он критически оценил реакцию НАТО, которая после инцидентов активировала Статью 4 Североатлантического договора для консультаций. «Но что будет делать Альянс, если это будет происходить каждые две недели? Новые раунды консультаций? Именно этого Путин и хочет достичь – показать, что обещание коллективной обороны в НАТО – пустые слова». Переломный момент, по его словам, наступит, когда встанет вопрос о сбитии российского самолета с пилотом на борту.





«У Путина нет границ»



На вопрос о существовании «красных линий» для Путина Кулеба ответил отрицательно. «В сфере обычных войн я не вижу у него никаких четких "красных линий". Он будет вести различные конфликты до конца своего президентства, возможно, до конца своей жизни». Для Путина война – удобный инструмент управления, а режим функционирует легче, когда страна находится в состоянии конфликта, отметил дипломат.



Стратегические цели визита на Аляску





Отвечая на вопрос, зачем российский лидер отправился на Аляску:





«Путин хотел выиграть время и одновременно дать Трампу ощущение, что ситуация под контролем и нет необходимости действовать против России», – пояснил экс-министр.



Кроме того, фотографии с Аляски стали воплощением мечты Кремля: «Россия как равноправный партнер Соединенных Штатов, две сверхдержавы, решающие судьбы других государств». По словам Кулебы, этот имидж был нужен Путину как для пропаганды, так и для внутренней политики, и он не заплатил за него никакой цены

Мирные переговоры: отсутствие прогресса





Что касается мирного процесса, то позитивный результат предыдущих попыток усадить Путина за стол переговоров крайне ограничен.



«Возможно, единственным достижением является то, что некоторые западные политики, например, президент Трамп, получили более реалистичный взгляд на Путина и перестали полагаться на его обещания. В остальном же переговоры не принесли никаких ощутимых результатов», – констатировал он. Кулеба охарактеризовал их как символические шаги и дипломатию жестов, которая не изменила ни реальное положение на фронте, ни цели Путина.



Война воли и будущее Украины





На вопрос о том, как может закончиться война, Кулеба выразил мнение, которое может показаться радикальным: «Из этой войны выйдет только один из нас. Либо независимая Украина, либо Россия в том виде, в каком мы ее знаем сегодня».



Послание чешским избирателям



Незадолго до парламентских выборов в Чехии, которые, среди прочего, определят будущее помощи Украине, Дмитрий Кулеба обратился к избирателям стран, где сохраняется влияние пророссийских политиков.



«Не делайте ошибку, которую мы совершили в Украине. Не верьте, что Россия может угрожать всем, кроме вас».