Россияне с нетерпением ждут победы Бабиша на выборах
3 октября 2025
09:00
1883
Российские СМИ в основном предполагают, что новое чешское правительство Андрея Бабиша после выборов не будет так активно поддерживать Украину.
Чешские выборы не вызывают в российских СМИ такого резонанса, как молдавские выборы неделю назад, но все же появляются сообщения и аналитические статьи на тему Чехии, России и Украины. Россияне в основном обсуждают, что победа Андрея Бабиша и движения ANO, в которой они не сомневаются, будет означать для внешнеполитической ориентации Чехии.
Бабиш считается в России политиком, который является евроскептиком и так называемым украиноскептиком. Это означает, что он не является сторонником военной поддержки Киева и стремится к более мягкому подходу к России, чем нынешнее чешское правительство или президент Петр Павел.
«Если к власти придет движение ANO во главе с Андреем Бабишем и его соратником Карлом Гавличком, возможно отклонение Чехии от жесткой антироссийской политики», — сказал в эфире телеканала OTR политолог Виталий Данилов.
По его мнению, Чехия является частью европейской тенденции, когда укрепляются партии, которые не столько пророссийские, сколько национальные и в стремлении к экономическому восстановлению хотят вернуться к хорошим отношениям с Россией.
При Бабише отношения ухудшились
Экономическая газета «Коммерсантъ», владельцем которой является один из самых богатых российских промышленных олигархов и друг Путина Алишер Усманов, не считает Бабиша явным другом России.
Газета пишет, что лидер ANO никогда в прошлом не проявлял особой симпатии к России, а напротив, при его правлении отношения между Прагой и Москвой резко ухудшились. Причиной стали взрывы на складе оружия во Врбетице и последующая высылка российских дипломатов из Чехии. А через два года в России вызвал негативные эмоции демонтаж памятника советскому маршалу Коневу.
«Председатель ANO не говорит о прекращении помощи Киеву, но в то же время критикует чешские поставки артиллерийских гранат на Украину и считает их выгодными только для торговцев оружием», — пишет «Коммерсантъ».
Автор анализа Ксения Жарова полагает, что между Павелом и Бабишем может быть достигнута договоренность о том, что Чехия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, но в меньшей степени, чем до сих пор. Однако она не приводит никаких источников для своего вывода.
Политолог Данилов, работающий в Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, также ожидает, что Павел будет просить Бабиша продолжить помощь Украине. «Бабиш проводил сбалансированную политику в отношении России, но затем произошел дипломатический разрыв. Однако важно, что сейчас он не возвращается к антироссийской волне», — считает Данилов.
Правее Фицо, левее Орбана
Андрей Бабиш не является известным политиком в России, и большинству россиян его имя ничего не говорит. Это отличает его от бывшего президента Милоша Земана, который в прошлом высказывался в поддержку России, и российские СМИ — государственное телевидение и государственные информационные агентства — регулярно цитировали его. Однако 24 февраля 2022 года Земан осудил российское вторжение в Украину, и после ухода с поста новости о нем в российском медиапространстве больше не появляются.
«Бабиш по своим взглядам находится правее словацкого премьера Роберта Фицо и левее венгерского премьера Виктора Орбана, но их внешнеполитическая ориентация схожа. Всех их в той или иной степени можно отнести к евроскептикам, украиноскептикам и трампистам», — пишет автор Дмитрий Минин.
По его мнению, предвыборная кампания проходит гораздо спокойнее, чем в Польше или Румынии. «Ирония и сарказм Гашека прочно укоренились в чешском менталитете, и чехи скорее насмехаются над силовыми заявлениями и жестами, чем следуют им», — считает Минин.
Бабиш считается в России политиком, который является евроскептиком и так называемым украиноскептиком. Это означает, что он не является сторонником военной поддержки Киева и стремится к более мягкому подходу к России, чем нынешнее чешское правительство или президент Петр Павел.
«Если к власти придет движение ANO во главе с Андреем Бабишем и его соратником Карлом Гавличком, возможно отклонение Чехии от жесткой антироссийской политики», — сказал в эфире телеканала OTR политолог Виталий Данилов.
По его мнению, Чехия является частью европейской тенденции, когда укрепляются партии, которые не столько пророссийские, сколько национальные и в стремлении к экономическому восстановлению хотят вернуться к хорошим отношениям с Россией.
При Бабише отношения ухудшились
Экономическая газета «Коммерсантъ», владельцем которой является один из самых богатых российских промышленных олигархов и друг Путина Алишер Усманов, не считает Бабиша явным другом России.
Газета пишет, что лидер ANO никогда в прошлом не проявлял особой симпатии к России, а напротив, при его правлении отношения между Прагой и Москвой резко ухудшились. Причиной стали взрывы на складе оружия во Врбетице и последующая высылка российских дипломатов из Чехии. А через два года в России вызвал негативные эмоции демонтаж памятника советскому маршалу Коневу.
«Председатель ANO не говорит о прекращении помощи Киеву, но в то же время критикует чешские поставки артиллерийских гранат на Украину и считает их выгодными только для торговцев оружием», — пишет «Коммерсантъ».
Автор анализа Ксения Жарова полагает, что между Павелом и Бабишем может быть достигнута договоренность о том, что Чехия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, но в меньшей степени, чем до сих пор. Однако она не приводит никаких источников для своего вывода.
Политолог Данилов, работающий в Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, также ожидает, что Павел будет просить Бабиша продолжить помощь Украине. «Бабиш проводил сбалансированную политику в отношении России, но затем произошел дипломатический разрыв. Однако важно, что сейчас он не возвращается к антироссийской волне», — считает Данилов.
Правее Фицо, левее Орбана
Андрей Бабиш не является известным политиком в России, и большинству россиян его имя ничего не говорит. Это отличает его от бывшего президента Милоша Земана, который в прошлом высказывался в поддержку России, и российские СМИ — государственное телевидение и государственные информационные агентства — регулярно цитировали его. Однако 24 февраля 2022 года Земан осудил российское вторжение в Украину, и после ухода с поста новости о нем в российском медиапространстве больше не появляются.
«Бабиш по своим взглядам находится правее словацкого премьера Роберта Фицо и левее венгерского премьера Виктора Орбана, но их внешнеполитическая ориентация схожа. Всех их в той или иной степени можно отнести к евроскептикам, украиноскептикам и трампистам», — пишет автор Дмитрий Минин.
По его мнению, предвыборная кампания проходит гораздо спокойнее, чем в Польше или Румынии. «Ирония и сарказм Гашека прочно укоренились в чешском менталитете, и чехи скорее насмехаются над силовыми заявлениями и жестами, чем следуют им», — считает Минин.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
28
11:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
662
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
1674
19:50
2 ОКТЯБРЯ 2025
3277
18:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2307
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1652
13:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
2065
12:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1571
10:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
1104
21:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1188
18:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3083
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
1809
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
8979