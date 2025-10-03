«Мне этого вполне хватило». Экс-староста пражского района Павел Новотный вышел из тюрьмы после трех месяцев заключения

Бывший мэр района Прага — Ржепорие Павел Новотный покинул тюрьму после отбытия трехмесячного срока за хулиганство. Он пока не знает, исправило ли его пребывание в тюрьме, но, по его словам, он повзрослел.