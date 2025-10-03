«Мне этого вполне хватило». Экс-староста пражского района Павел Новотный вышел из тюрьмы после трех месяцев заключения
3 октября 2025
13:00
Бывший мэр района Прага — Ржепорие Павел Новотный покинул тюрьму после отбытия трехмесячного срока за хулиганство. Он пока не знает, исправило ли его пребывание в тюрьме, но, по его словам, он повзрослел.
В четверг утром он вышел из тюрьмы в Либерце после отбытия трехмесячного срока за хулиганство, подстрекательство к преступлению и опасное преследование предпринимателя. Первоначально условный приговор бывшему старосте от ODS в мае этого года был преобразован судом в безусловный, поскольку он неоднократно совершал правонарушения в испытательный срок.
После освобождения Новотный сказал журналистам, что не упустил в тюрьме возможность повзрослеть. «Я даже не побоюсь сказать, что произошла небольшая глубокая саморефлексия», — сказал он.
Пока он не знает наверняка, исправило ли его пребывание в тюрьме. «Здесь все говорят, что больше сюда не вернутся. Мне этого вполне хватило, и я должен сказать, что в 44 года первый срок наказания действительно был достаточным. Исправило ли это меня? Я глубоко задумался, в первую очередь об ответственности перед семьей и близкими и о том, повзрослел ли я здесь. Но это, вероятно, покажут только поступки», — сказал он.
Он не просил о досрочном освобождении, потому что не хотел оставаться на испытательном сроке. Кроме того, у него было пять дисциплинарных нарушений. Он назвал тюрьму в Либерце тюрьмой для знаменитостей, жесткой, но справедливой. «Тюрьма в Либереце — единственная тюрьма в стране, где соблюдаются стандарты Европейского союза, где люди не подвергаются унижению. Там обученный персонал. Это была действительно жесткая тюрьма. Это сделано для того, чтобы такие известные люди, как я, которые будут рассказывать о своем пребывании там, не говорили о тюрьмах так, как они выглядят на самом деле. Это фейк, тюрьма отличная. Я бы пожелал ее каждому заключенному», — сказал Новотный.
Новотный, который приостановил членство в ODS, в июне ушел с поста старосты. Он занимался политикой и в тюрьме. «Я старался объяснить сокамерникам, что нужно идти на выборы. А затем я пытался объяснить более разумным из них, что разумный человек не голосует за экстремистов. А дальновидный человек не голосует за популистов», — добавил он.
В январе 2022 года Новотный получил трехмесячный срок с отсрочкой на 30 месяцев, но впоследствии суд продлил ему испытательный срок и обязал пройти программу социальной подготовки. На заседании по преобразованию наказания в безусловное судья указала, что у мужчины в реестре правонарушений 17 записей, из которых семь правонарушений были совершены в испытательный срок. Среди них были оскорбления, хранение марихуаны и первитина, а также запись о наличии алкоголя в крови при управлении автомобилем.
