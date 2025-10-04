Запрет гель-лаков TPO в ЕС: аллергии, фертильность и проверки салонов

С сентября 2025 года TPO запрещён в косметике во всех странах ЕС. Вещество может вызывать серьёзные аллергические реакции и при длительном контакте снижать фертильность у женщин и воздействовать на развитие плода. Контролирующие органы Чехии начали проверки салонов красоты, нарушителям грозят штрафы.







Для стоматологии действуют другие правила. Пломбы считаются медицинскими изделиями, и использование TPO разрешено при условии, что производитель доказывает безопасность материала после затвердевания и преобладание пользы для здоровья над возможными рисками. Содержание вещества в белых пломбах настолько мало, что по закону его не обязательно указывать на упаковке.





