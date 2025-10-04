ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Запрет гель-лаков TPO в ЕС: аллергии, фертильность и проверки салонов

Новости и статьи
4 октября 2025
14:00
191
TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) активируется светом — ультрафиолетовым или видимым LED — и запускает процесс затвердевания. Это используется как для гелевых ногтей, так и для некоторых стоматологических материалов.
С сентября 2025 года TPO запрещён в косметике во всех странах ЕС. Вещество может вызывать серьёзные аллергические реакции и при длительном контакте снижать фертильность у женщин и воздействовать на развитие плода. Контролирующие органы Чехии начали проверки салонов красоты, нарушителям грозят штрафы.


Для стоматологии действуют другие правила. Пломбы считаются медицинскими изделиями, и использование TPO разрешено при условии, что производитель доказывает безопасность материала после затвердевания и преобладание пользы для здоровья над возможными рисками. Содержание вещества в белых пломбах настолько мало, что по закону его не обязательно указывать на упаковке.


Некоторые опасаются, что пломба находится в рту годами, и контакт с TPO более прямой, чем с гелем на ногтях. Эксперты поясняют, что критичен контакт с незатвердевшей массой. В процессе лечения материалы не должны контактировать со слюной, и риск выделения TPO из пломб минимален. В случае ногтей опасность возникает при вдыхании пыли или контакте с кожей до затвердевания геля.
бизнес продукты законы стоматология
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1504
ПОЛИТИКА
ЕВРОПА ЗАТАИЛА ДЫХАНИЕ, А ПУТИН ЖДЕТ. СМИ ПИШУТ О «ЧЕШСКОМ ОРБАНЕ»
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1293
ОБЩЕСТВО
СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ
09:05
4 ОКТЯБРЯ 2025
1029
ОБЩЕСТВО
ВТОРОЙ ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ЧЕХИИ: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕГОДНЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДО 14:00
22:02
3 ОКТЯБРЯ 2025
918
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ В СЛОВАКИИ И ВЕНГРИИ, НО В ПЯТЬ РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ В АВСТРИИ
20:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1411
ОБЩЕСТВО
АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ РАБОТАЕТ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ИЗ-ЗА АНОНИМНОЙ УГРОЗЫ ДРОНАМИ
19:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2021
ПОЛИТИКА
ИТОГИ САММИТА В КОПЕНГАГЕНЕ — ЧЕХИЯ В ЯДРЕ АНТИМИГРАЦИОННОЙ КОАЛИЦИИ
18:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
971
ОБЩЕСТВО
ПАРЛАМЕНТ БУДУЩЕГО ИЛИ ПРОШЛОГО? ЖЕНЩИН СНОВА МЕНЬШИНСТВО — КАК ЭТО ИЗМЕНИТЬ
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
3882
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР НАДВИГАЕТСЯ НА ЧЕХИЮ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ МЕТЕОРОЛОГИ
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1967
ОБЩЕСТВО
«МНЕ ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТИЛО». ЭКС-СТАРОСТА ПРАЖСКОГО РАЙОНА ПАВЕЛ НОВОТНЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ ПОСЛЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
11:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1355
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА ЗАБЫЛА В ТАКСИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СТОИМОСТЬЮ 30 ТЫСЯЧ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В КРАЖЕ
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2829
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РАСТЕТ ЧИСЛО СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
19:50
2 ОКТЯБРЯ 2025
4069
ОБЩЕСТВО
ДВА 15-ЛЕТНИХ СИРИЙЦА ИЗНАСИЛОВАЛИ МОЛОДОГО ЧЕХА НА ВОКЗАЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
19:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
3205
ПОЛИТИКА
ИТОГ ДЕБАТОВ: ФИАЛА И БАБИШ ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ. У ГЛАВЫ ANO ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПОТЕНЦИАЛ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ
18:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2836
ОБЩЕСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ: «НЕ ПОВТОРЯЙТЕ НАШУ ОШИБКУ»
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1874
ОБЩЕСТВО
СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА БЕЗУМНУЮ ГОНКУ: ВОДИТЕЛЬ BMW ЕДВА НЕ УБИЛ 11 ЧЕЛОВЕК