Запрет гель-лаков TPO в ЕС: аллергии, фертильность и проверки салонов
4 октября 2025
14:00
191
TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) активируется светом — ультрафиолетовым или видимым LED — и запускает процесс затвердевания. Это используется как для гелевых ногтей, так и для некоторых стоматологических материалов.
С сентября 2025 года TPO запрещён в косметике во всех странах ЕС. Вещество может вызывать серьёзные аллергические реакции и при длительном контакте снижать фертильность у женщин и воздействовать на развитие плода. Контролирующие органы Чехии начали проверки салонов красоты, нарушителям грозят штрафы.
Для стоматологии действуют другие правила. Пломбы считаются медицинскими изделиями, и использование TPO разрешено при условии, что производитель доказывает безопасность материала после затвердевания и преобладание пользы для здоровья над возможными рисками. Содержание вещества в белых пломбах настолько мало, что по закону его не обязательно указывать на упаковке.
Некоторые опасаются, что пломба находится в рту годами, и контакт с TPO более прямой, чем с гелем на ногтях. Эксперты поясняют, что критичен контакт с незатвердевшей массой. В процессе лечения материалы не должны контактировать со слюной, и риск выделения TPO из пломб минимален. В случае ногтей опасность возникает при вдыхании пыли или контакте с кожей до затвердевания геля.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1504
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1293
09:05
4 ОКТЯБРЯ 2025
1029
20:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1411
19:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2021
18:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
971
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
3882
11:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1355
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2829
19:50
2 ОКТЯБРЯ 2025
4069
18:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2836
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1874