ČEZ, Lidl и больницы. Сотни компаний в Чехии должны будут проверить уборщиц и ИТ-специалистов

Новости 420on 6 октября 2025 10:30 4536

До тысячи предприятий в Чехии будут вынуждены в связи с новым законом о критической инфраструктуре инвестировать в IT-безопасность, проверять сотрудников и поставщиков и назначать специальных менеджеров.