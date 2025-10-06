Выбран победитель тендера на строительство метро D стоимостью 30 миллиардов. И снова это Subterra

Транспортное предприятие Праги в третий раз подтвердило компанию Subterra победителем публичного конкурса на строительство метро D. И это несмотря на то, что, согласно ранее принятым решениям Управления по защите конкуренции, эта компания нарушила условия контракта.