Выбран победитель тендера на строительство метро D стоимостью 30 миллиардов. И снова это Subterra
6 октября 2025
14:00
520
Транспортное предприятие Праги в третий раз подтвердило компанию Subterra победителем публичного конкурса на строительство метро D. И это несмотря на то, что, согласно ранее принятым решениям Управления по защите конкуренции, эта компания нарушила условия контракта.
Крупнейший строительный контракт в истории Чехии снова имеет победителя. В понедельник пражский транспортный предприятие приняло решение, что вторую очередь новой линии метро D построит объединение компаний Subterra и Hochtief.
Seznam Zprávy получило ранее неопубликованный документ о выборе победителя. «Этот участник выполнил все условия участия в тендере, и в ходе проведенной оценки его предложение было признано наиболее выгодным с экономической точки зрения», — говорится в документе.
Транспортное предприятие уже в третий раз выбрало консорциум во главе с Subterra (компанией из группы Metrostav). Однако дважды ранее выбор отменялся Управлением по защите конкуренции.
Пока не ясно, как транспортное предприятие обосновало новый выбор Subterra. Seznam Zprávy выясняет его позицию.
Предыдущие тендеры были отменены после того, как конкурирующее объединение компаний Vinci, Porr и Marti дважды успешно их оспорило. Они возражали, что Subterra не доказала, что ее ключевые менеджеры имеют необходимый опыт в строительстве подобных сооружений и туннелей.
Именно это было одним из основных условий, за которое в конкурсе начислялись дополнительные баллы, важные для победы в тендере. Последний раз УОХС принял окончательное решение по этому вопросу весной этого года.
Например, транспортное предприятие требовало в тендере, чтобы конкретные менеджеры гигантского строительства имели опыт управления столь же сложными проектами. Кроме того, опыт работы с конкретным методом прокладки туннелей, стоимость которых превышала миллиард.
Subterra присвоила его менеджеру Штефану I., который ранее строил железнодорожные туннели под пражским холмом Витковым. Оба туннеля вместе превысили стоимость в миллиард. Однако доступные документы, по данным ÚOHS, подтверждали только то, что Штефан I руководил строительством южного туннеля. Второй, северный, строила другая компания.
ÚOHS обнаружил еще больше подобных нарушений. Поэтому он даже заявил, что при правильной оценке предложений Subterra должна была оказаться на втором месте.
В конкурсе, который длится уже третий год, объединение Vinci, Porr и Marti предложило цену около 27 миллиардов, что на два миллиарда меньше, чем Subterra. Однако транспортное предприятие исключило это объединение из-за несоответствий в графике строительства, и на прошлой неделе это исключение подтвердил и ÚOHS. Третье место заняла компания Strabag, которая претендовала на заказ с предложением в 30,7 миллиарда.
Seznam Zprávy получило ранее неопубликованный документ о выборе победителя. «Этот участник выполнил все условия участия в тендере, и в ходе проведенной оценки его предложение было признано наиболее выгодным с экономической точки зрения», — говорится в документе.
Транспортное предприятие уже в третий раз выбрало консорциум во главе с Subterra (компанией из группы Metrostav). Однако дважды ранее выбор отменялся Управлением по защите конкуренции.
Пока не ясно, как транспортное предприятие обосновало новый выбор Subterra. Seznam Zprávy выясняет его позицию.
Предыдущие тендеры были отменены после того, как конкурирующее объединение компаний Vinci, Porr и Marti дважды успешно их оспорило. Они возражали, что Subterra не доказала, что ее ключевые менеджеры имеют необходимый опыт в строительстве подобных сооружений и туннелей.
Именно это было одним из основных условий, за которое в конкурсе начислялись дополнительные баллы, важные для победы в тендере. Последний раз УОХС принял окончательное решение по этому вопросу весной этого года.
Например, транспортное предприятие требовало в тендере, чтобы конкретные менеджеры гигантского строительства имели опыт управления столь же сложными проектами. Кроме того, опыт работы с конкретным методом прокладки туннелей, стоимость которых превышала миллиард.
Subterra присвоила его менеджеру Штефану I., который ранее строил железнодорожные туннели под пражским холмом Витковым. Оба туннеля вместе превысили стоимость в миллиард. Однако доступные документы, по данным ÚOHS, подтверждали только то, что Штефан I руководил строительством южного туннеля. Второй, северный, строила другая компания.
ÚOHS обнаружил еще больше подобных нарушений. Поэтому он даже заявил, что при правильной оценке предложений Subterra должна была оказаться на втором месте.
В конкурсе, который длится уже третий год, объединение Vinci, Porr и Marti предложило цену около 27 миллиардов, что на два миллиарда меньше, чем Subterra. Однако транспортное предприятие исключило это объединение из-за несоответствий в графике строительства, и на прошлой неделе это исключение подтвердил и ÚOHS. Третье место заняла компания Strabag, которая претендовала на заказ с предложением в 30,7 миллиарда.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
408
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
732
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
350
10:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
4539
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1539
08:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2091
15:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2599
13:50
5 ОКТЯБРЯ 2025
3016
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2908
17:45
4 ОКТЯБРЯ 2025
4451
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1713
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
4249
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
2982