Последнее слово за Бабишем: кому достанутся главные посты в новой коалиции
6 октября 2025
15:00
733
После выборов в Палату депутатов в Чехии активно обсуждается, кто займет ключевые министерские посты в будущем правительстве. Кабинет Петра Фиалы уходит в отставку, а движение ANO во главе с Андреем Бабишем уже заявило о намерении претендовать на пост премьер-министра. В центре переговоров — силовые ведомства, финансы, здравоохранение и образование. В распределении портфелей готовы участвовать и потенциальные союзники ANO — партия «Мотористы» и SPD.
Финансы и экономика
Главной претенденткой на должность министра финансов считается бывшая «теневая министр» Алёна Шиллерова. Она прямо не подтвердила и не опровергла свою кандидатуру, оставив простор для домыслов о возвращении в правительство. Интерес к этому посту может проявить и SPD, где новым депутатом стал экономист Мирослав Шевчик. Однако лидер партии Томио Окамура подчеркивает, что его депутаты не будут совмещать парламентские и министерские должности.
Главной претенденткой на должность министра финансов считается бывшая «теневая министр» Алёна Шиллерова. Она прямо не подтвердила и не опровергла свою кандидатуру, оставив простор для домыслов о возвращении в правительство. Интерес к этому посту может проявить и SPD, где новым депутатом стал экономист Мирослав Шевчик. Однако лидер партии Томио Окамура подчеркивает, что его депутаты не будут совмещать парламентские и министерские должности.
Движение ANO нацелено также на министерство промышленности и торговли, которое в будущем может быть преобразовано в более широкое министерство экономики, объединяющее вопросы энергетики, промышленной политики и поддержки экспорта.
Здравоохранение
Пост главы Минздрава, по прогнозам, получит бывший министр Адам Войтех, занимавший эту должность уже дважды. Он считается компетентным, хотя и осторожным управленцем, что может сыграть роль при формировании стабильного кабинета.
Силовые ведомства — предмет споров
SPD заявляет о интересе к министерствам внутренних дел, обороны и транспорта. В ANO на пост главы МВД рассматривается Роберт Краличек, а в Минобороны может вернуться бывший министр Любомир Метнар. Партия «Мотористы» также претендует на оборонный блок: её почетный президент Филип Турек требует реформы системы закупок вооружений и в целом «трансформации обороны». Его имя упоминается и в связи с Министерством иностранных дел.
SPD заявляет о интересе к министерствам внутренних дел, обороны и транспорта. В ANO на пост главы МВД рассматривается Роберт Краличек, а в Минобороны может вернуться бывший министр Любомир Метнар. Партия «Мотористы» также претендует на оборонный блок: её почетный президент Филип Турек требует реформы системы закупок вооружений и в целом «трансформации обороны». Его имя упоминается и в связи с Министерством иностранных дел.
Политологи отмечают, что сам Окамура, исходя из итогов выборов, скорее может получить пост председателя Палаты депутатов, чем реальное влияние на силовые ведомства.
Образование и экология
«Мотористы» открыто заявляют о стремлении к министерским должностям. Новый депутат Ото Клемпирж; сообщил, что партия заинтересована в руководстве министерствами образования, транспорта и экологии. Среди приоритетов — отмена инклюзии в школах и пересмотр европейского «Зеленого курса», который критикуется за чрезмерное давление на промышленность и домохозяйства.
«Мотористы» открыто заявляют о стремлении к министерским должностям. Новый депутат Ото Клемпирж; сообщил, что партия заинтересована в руководстве министерствами образования, транспорта и экологии. Среди приоритетов — отмена инклюзии в школах и пересмотр европейского «Зеленого курса», который критикуется за чрезмерное давление на промышленность и домохозяйства.
В качестве возможных кандидатов на пост министра образования называются Роберт Плага (ANO), Борис Штястны («Мотористы») и бывший глава централизованного органа по проведению экзаменов Cermat Мирослав Крейчи. На пост министра юстиции обсуждается кандидатура экс-генпрокурора Ренаты Весецкой, баллотировавшейся от «Мотористов».
Оставшиеся портфели и роль Бабиша
Пока в стороне остаются министерства сельского хозяйства, культуры и труда и соцзащиты. Их будущие руководители не определены. Несмотря на споры о распределении, все возможные коалиционные партнеры признают: решающее слово останется за Андреем Бабишем как безоговорочным победителем выборов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
409
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
350
10:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
4543
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1539
08:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2092
15:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2599
13:50
5 ОКТЯБРЯ 2025
3016
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2908
17:45
4 ОКТЯБРЯ 2025
4451
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1713
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
4249
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
2982