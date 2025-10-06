Последнее слово за Бабишем: кому достанутся главные посты в новой коалиции

Финансы и экономика

Главной претенденткой на должность министра финансов считается бывшая «теневая министр» Алёна Шиллерова. Она прямо не подтвердила и не опровергла свою кандидатуру, оставив простор для домыслов о возвращении в Главной претенденткой на должность министра финансов считается бывшая «теневая министр» Алёна Шиллерова. Она прямо не подтвердила и не опровергла свою кандидатуру, оставив простор для домыслов о возвращении в правительство . Интерес к этому посту может проявить и SPD, где новым депутатом стал экономист Мирослав Шевчик. Однако лидер партии Томио Окамура подчеркивает, что его депутаты не будут совмещать парламентские и министерские должности.

Движение ANO нацелено также на министерство промышленности и торговли, которое в будущем может быть преобразовано в более широкое министерство экономики, объединяющее вопросы энергетики, промышленной политики и поддержки экспорта.



Здравоохранение

Пост главы Минздрава, по прогнозам, получит бывший министр Адам Войтех, занимавший эту должность уже дважды. Он считается компетентным, хотя и осторожным управленцем, что может сыграть роль при формировании стабильного кабинета.





Силовые ведомства — предмет споров

SPD заявляет о интересе к министерствам внутренних дел, обороны и транспорта. В SPD заявляет о интересе к министерствам внутренних дел, обороны и транспорта. В ANO на пост главы МВД рассматривается Роберт Краличек, а в Минобороны может вернуться бывший министр Любомир Метнар. Партия «Мотористы» также претендует на оборонный блок: её почетный президент Филип Турек требует реформы системы закупок вооружений и в целом «трансформации обороны». Его имя упоминается и в связи с Министерством иностранных дел.

Политологи отмечают, что сам Окамура, исходя из итогов выборов, скорее может получить пост председателя Палаты депутатов, чем реальное влияние на силовые ведомства.





Образование и экология

«Мотористы» открыто заявляют о стремлении к министерским должностям. Новый депутат Ото Клемпирж; сообщил, что партия заинтересована в руководстве министерствами образования, транспорта и экологии. Среди приоритетов — отмена инклюзии в школах и пересмотр европейского «Зеленого курса», который критикуется за чрезмерное давление на промышленность и домохозяйства.

В качестве возможных кандидатов на пост министра образования называются Роберт Плага (ANO), Борис Штястны («Мотористы») и бывший глава централизованного органа по проведению экзаменов Cermat Мирослав Крейчи. На пост министра юстиции обсуждается кандидатура экс-генпрокурора Ренаты Весецкой, баллотировавшейся от «Мотористов».



Оставшиеся портфели и роль Бабиша

Пока в стороне остаются министерства сельского хозяйства, культуры и труда и соцзащиты. Их будущие руководители не определены. Несмотря на споры о распределении, все возможные коалиционные партнеры признают: решающее слово останется за Андреем Бабишем как безоговорочным победителем выборов.