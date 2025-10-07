В Чехии с 6 по 12 октября полиция будет массово штрафовать водителей за разговоры по мобильному за рулём
7 октября 2025
11:00
С 6 по 12 октября 2025 года полиция Чехии проводит широкомасштабную операцию по контролю за использованием мобильных телефонов во время вождения. Акция под названием Focus on the Road проходит не только в Чехии, но и в других европейских странах в рамках международной инициативы ROADPOL.
По словам пресс-секретаря полиции Виолетты Сириштовой, в мероприятии задействованы сотни полицейских по всей стране. Особое внимание уделяется водителям, которые разговаривают по телефону, отправляют сообщения или изменяют настройки навигации во время движения. Эти действия считаются одними из главных причин отвлечения внимания и дорожно-транспортных происшествий.
Штрафы и санкции
За нарушение правил водителю на месте может грозить штраф до 3 500 крон и начисление четырёх штрафных баллов. В административном порядке санкция может достигать 10 000 крон. За менее серьёзные нарушения, например кратковременное использование телефона в держателе, штраф составит до 1 500 крон без начисления баллов.
Проверки будут проводиться не только на автомагистралях и главных дорогах, но и в городах и населённых пунктах, как днём, так и ночью.
Рекомендации водителям
Полиция советует настраивать навигацию перед началом поездки и не держать телефон в руках во время движения. Безопасной альтернативой является использование handsfree или Bluetooth. Мобильный телефон должен быть закреплён в держателе и использоваться исключительно как пассивная навигация. Полиция отмечает, что сотрудники могут заметить даже написание сообщений в телефоне на значительном расстоянии.
Основная цель акции Focus on the Road — не только штрафы, но и повышение осведомлённости водителей о рисках отвлечения за рулём. Несколько секунд, проведённые с телефоном в руках, могут привести к движению автомобиля «вслепую» на десятки метров, что создаёт угрозу серьёзных аварий.
