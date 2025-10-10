В чешском зоопарке родился детёныш редкой жирафы Ротшильда

По информации представителя зоопарка Михаила Щастного, популяция жираф Ротшильда в Двур-Кралове считается одной из самых значимых в мире и насчитывает 16 животных. Всего с момента основания зоопарка на свет появилось 284 жирафы, из которых 188 — жирафы Ротшильда.





Матерью новорождённой самки стала десятилетняя жирафа по кличке Яфари, для которой это второй детёныш. Первое потомство, двухлетняя самка, также живёт в Двур-Кралове. Отцом нового детёныша является самец по кличке Боржек. Сейчас малышка находится вместе с матерью в тёплом помещении, и, как отмечают в зоопарке, из-за погодных условий посетители смогут увидеть её только весной.





Основу уникальной коллекции жираф в Двур-Кралове заложили экспедиции бывшего директора зоопарка Йозефа Вагнера в Африку. В период с 1969 по 1972 год он привёз более 100 жираф и свыше 2000 других животных. Жирафы, выращенные в этом зоопарке, впоследствии стали основой для разведения в различных зоопарках мира и обеспечили сохранение вида даже на случай его исчезновения в естественной среде.





Если в 1985 году в мире насчитывалось около 155 000 жираф, то к 2015 году их число сократилось примерно до 95 000. Сокращение популяции связано с утратой естественных мест обитания, уменьшением пастбищ, браконьерством и военными конфликтами. Из-за этого явления специалисты называют процесс исчезновения жираф «тихим вымиранием».





Жирафа Ротшильда, известная также как нубийская жирафа, относится к подвиду северной жирафы — самому редкому из четырёх существующих видов. В дикой природе, главным образом в Уганде и Кении, осталось всего несколько тысяч особей.





Зоопарк в Двур-Кралове специализируется на африканской фауне и успешно занимается разведением не только жираф, но и носорогов, зебр, гиен и бегемотов. Учреждение находится в ведении края и является самым популярным туристическим объектом Восточной Чехии: в прошлом году его посетило рекордное число — 730 000 человек.