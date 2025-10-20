Прага вводит запрет на аренду электросамокатов с января 2026 года





Главной причиной запрета стала многолетняя критика со стороны жителей и представителей центральных районов города. По их словам, электросамокаты, оставленные на тротуарах и в узких улицах, мешают движению пешеходов, а туристы , часто игнорирующие правила дорожного движения, создают опасные ситуации, передвигаясь по пешеходным зонам.

Новая система регулирования, разрабатываемая с прошлого года, основана на договорных отношениях между городской Технической службой коммуникаций (TSK) и операторами проката велосипедов и электровелосипедов. Эти виды транспорта можно будет оставлять только в специально обозначенных местах.





Электросамокаты не будут включены в данный перечень, что фактически означает прекращение их аренды в Праге. Согласно утвержденным правилам, городские службы будут удалять все самокаты, оставленные в общественных местах без разрешения.



