Прага вводит запрет на аренду электросамокатов с января 2026 года

Новости 420on
20 октября 2025
11:36
779
С января будущего года в Праге вступит в силу новый порядок регулирования совместного использования городского транспорта, предусматривающий полный запрет на предоставление в аренду электросамокатов. Решение было принято городским советом 20 октября 2025 года.
Главной причиной запрета стала многолетняя критика со стороны жителей и представителей центральных районов города. По их словам, электросамокаты, оставленные на тротуарах и в узких улицах, мешают движению пешеходов, а туристы, часто игнорирующие правила дорожного движения, создают опасные ситуации, передвигаясь по пешеходным зонам.

Новая система регулирования, разрабатываемая с прошлого года, основана на договорных отношениях между городской Технической службой коммуникаций (TSK) и операторами проката велосипедов и электровелосипедов. Эти виды транспорта можно будет оставлять только в специально обозначенных местах.

Электросамокаты не будут включены в данный перечень, что фактически означает прекращение их аренды в Праге. Согласно утвержденным правилам, городские службы будут удалять все самокаты, оставленные в общественных местах без разрешения.

Решение властей стало ответом на длительные жалобы горожан и районных администраций, добивавшихся наведения порядка в центре столицы. Таким образом, Прага станет первым крупным городом в Чехии, где будет полностью запрещено использование системы аренды электросамокатов.
Чехия Прага
