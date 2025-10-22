Европарламент утвердил обновлённые правила получения и действия водительских удостоверений в ЕС

Реально новые правила начнут действовать с 2030 года, после того как будут внедрены в национальное законодательство стран-членов.









Одним из ключевых изменений станет возможность взаимного признания запрета на вождение между странами. Если водитель совершит серьёзное нарушение — например, управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо превышение скорости в опасной степени, — лишение прав будет действовать не только в государстве, где произошло правонарушение, но и во всех остальных странах Европейского союза.









Реформа также вводит двухлетний испытательный срок для новых водителей. В этот период они будут нести повышенную ответственность за нарушения, такие как езда под воздействием алкоголя, неиспользование ремней безопасности или детских кресел.









Кроме того, новые правила позволят получать водительское удостоверение с 17 лет, однако до достижения 18-летнего возраста такие водители смогут садиться за руль только в присутствии опытного наставника.









Важным элементом реформы станет введение цифрового водительского удостоверения, доступного через мобильное приложение. Цифровая форма со временем станет основной, хотя бумажный документ останется допустимым вариантом.









Экзамен на получение водительских прав будет включать вопросы о «мёртвых зонах» обзора, работе систем помощи водителю, безопасном открывании дверей автомобиля и рисках отвлечения внимания при использовании мобильных телефонов. Обучение также должно уделять больше внимания безопасности пешеходов, детей и велосипедистов.









Срок действия водительских удостоверений для легковых автомобилей и мотоциклов составит 15 лет, однако страны смогут сократить его до 10 лет, если документ используется как внутреннее удостоверение личности. Для водителей грузовиков и автобусов срок действия останется 5 лет.

















Каждое государство-член будет вправе самостоятельно решать вопрос о сокращении срока действия удостоверений для водителей старше 65 лет, чтобы обеспечить более частые медицинские проверки или дополнительные курсы подготовки.

Представители Европейского парламента подчеркнули, что обновлённые правила направлены на повышение безопасности на дорогах, при этом сохраняя гибкость и минимизацию бюрократической нагрузки для граждан и систем здравоохранения.