В Чехии сошёл с рельсов исторический электропоезд Pantograf — движение поездов ограничено
26 октября 2025
18:16
388
На железнодорожном коридоре в городе Пршеров днём сошел с рельсов одного вагона исторического электропоезда Pantograf. По данным Управления железных дорог, движение поездов в направлении Просенице – Липник-над-Бечвой полностью приостановлено.
👉 Текущая ситуация:
- На участке Пршеров – Бродек-у-Пршерова поезда следуют только по одному пути, что вызывает задержки от 5 до 10 минут, сообщили Чешские железные дороги.
- Вагон сошёл с рельсов при переезде через стрелки, в результате чего состав сместился в сторону.
Исторический поезд был выведен на линию внепланово, в рамках специального рейса по железным дорогам Оломоуцкого региона. Электропоезда Pantograf курсировали по чешским железным дорогам с 1970-х годов, а их регулярная эксплуатация завершилась в прошлом году.
На месте работают технические службы и железнодорожная инспекция, которые выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.
