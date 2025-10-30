ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Учителям повысят зарплаты на 7 %, вспомогательным профессиям в школах — на 2000 крон

30 октября 2025
08:00
С 1 января следующего года тарифные ставки всех учителей и преподавателей вузов вырастут на 7 %. Ассистентам педагогов и некоторым лекторам правительство увеличило тариф на фиксированные 2000 крон в месяц. Об этом после сегодняшнего заседания кабинета сообщил министр образования Микулаш Бек (STAN).
Согласно предписаниям и инструкциям Министерства образования по оплате труда, в зависимости от характера работы и продолжительности стажа тариф педагогов увеличится на 1880–3800 крон, а академических работников государственных вузов — на 2460–4320 крон. Повышение потребует 10,5 млрд крон, эта сумма уже заложена в проект бюджета. В случае учителей речь идёт примерно о 180 тысячах ставок, уточнил Бек. 



Заместитель председателя движения ANO и, вероятно, будущий министр финансов Алена Шиллерова заявила, что в первой половине года средняя месячная зарплата в Чехии составляла 48 147 крон, а учительская — 49 231 крону. То есть учителя зарабатывали в среднем 102,3 % от средней зарплаты по стране. По её словам, аргументы представителей правительства — «манипуляция». Повышение тарифных ставок учителей на 7 % с начала следующего года фактически приведёт к тому, что учительские зарплаты составят около 101 % от средней заработной платы, поскольку, по прогнозам, она вырастет примерно на 6,6 %. 



Согласно закону об образовании, средняя зарплата учителя должна составлять 130 % от средней заработной платы по стране. Для расчётов за 2025 год берётся средняя зарплата за 2023 год, которая, по данным Чешского статистического управления, составляла 43 121 крону. В прошлом году учителя получали 109 % от средней зарплаты по Чехии. 



По словам Шиллеровой, остаётся вопрос, сколько уходящее правительство реально заложит в бюджет на следующий год на оплату труда учителей. По её расчётам, это должно быть около 21 млрд крон, однако по действующим постановлениям, несмотря на номинальное повышение, учителя фактически потеряют часть преимущества по сравнению со средней зарплатой. 
