Учителям повысят зарплаты на 7 %, вспомогательным профессиям в школах — на 2000 крон

Согласно предписаниям и инструкциям Министерства образования по оплате труда, в зависимости от характера работы и продолжительности стажа тариф педагогов увеличится на 1880–3800 крон, а академических работников государственных вузов — на 2460–4320 крон. Повышение потребует 10,5 млрд крон, эта сумма уже заложена в проект бюджета. В случае учителей речь идёт примерно о 180 тысячах ставок, уточнил Бек.

















Заместитель председателя движения ANO и, вероятно, будущий министр финансов Алена Шиллерова заявила, что в первой половине года средняя месячная зарплата в Чехии составляла 48 147 крон, а учительская — 49 231 крону. То есть учителя зарабатывали в среднем 102,3 % от средней зарплаты по стране. По её словам, аргументы представителей правительства — «манипуляция». Повышение тарифных ставок учителей на 7 % с начала следующего года фактически приведёт к тому, что учительские зарплаты составят около 101 % от средней заработной платы, поскольку, по прогнозам, она вырастет примерно на 6,6 %.









Согласно закону об образовании, средняя зарплата учителя должна составлять 130 % от средней заработной платы по стране. Для расчётов за 2025 год берётся средняя зарплата за 2023 год, которая, по данным Чешского статистического управления, составляла 43 121 крону. В прошлом году учителя получали 109 % от средней зарплаты по Чехии.