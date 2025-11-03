В Чехии гепатитом А заразилось 2374 человека, что является самым высоким показателем с 1989 года. Власти готовят кампанию по вакцинации
3 ноября 2025
14:00
341
В Праге за последнюю неделю врачи зарегистрировали 71 новый случай, с начала года в столице их число достигло 1010, сообщила пресс-секретарь пражской гигиенической станции Петра Баток. При этом за весь прошлый год в Праге заболели 37 человек.
«По состоянию на конец октября Государственный институт здравоохранения зарегистрировал 2374 случая заболевания по всей Чешской Республике. В Праге их число составляет 1010. От болезни умерли 11 человек», — сообщила Баток. По словам директора Санитарной станции столицы Праги Владимира Можишка, никто из заболевших не был вакцинирован до заражения. «Это показывает, что вакцинация действительно является надежной и долгосрочной защитой», — отметил Можишек.
По словам директора Департамента охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Матяша Фошума, в этом году в Чехии вакцинацию против гепатита А прошли около 160 тысяч человек, в прошлом году — 66 тысяч. Некоторые поликлиники отмечают локальные перебои с поставками вакцин. По словам Фошума, в этом году в страну было завезено на сто тысяч больше, чем обычно. В настоящее время в поликлиники доставляется двадцать тысяч вакцин, которые прибыли на прошлой неделе, и в течение двух недель ожидается еще 32 тысячи доз.
Кроме того, еще несколько тысяч вакцин хранится в Министерстве здравоохранения. Они предназначены для людей, которые контактировали с инфицированными.
По его словам, Министерство здравоохранения рассматривает возможность оплаты второй дозы вакцины для некоторых групп населения. Это могут быть пациенты с заболеваниями печени и дети.
Большинство людей не получают вакцинацию за счет государственного медицинского страхования, они оплачивают ее самостоятельно.
Пражская гигиеническая служба вместе с некоторыми партнерами из государственного и коммерческого секторов на следующей неделе запустит новую кампанию, призывающую к вакцинации.
По словам директора Департамента охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Матяша Фошума, в этом году в Чехии вакцинацию против гепатита А прошли около 160 тысяч человек, в прошлом году — 66 тысяч. Некоторые поликлиники отмечают локальные перебои с поставками вакцин. По словам Фошума, в этом году в страну было завезено на сто тысяч больше, чем обычно. В настоящее время в поликлиники доставляется двадцать тысяч вакцин, которые прибыли на прошлой неделе, и в течение двух недель ожидается еще 32 тысячи доз.
Кроме того, еще несколько тысяч вакцин хранится в Министерстве здравоохранения. Они предназначены для людей, которые контактировали с инфицированными.
По его словам, Министерство здравоохранения рассматривает возможность оплаты второй дозы вакцины для некоторых групп населения. Это могут быть пациенты с заболеваниями печени и дети.
Большинство людей не получают вакцинацию за счет государственного медицинского страхования, они оплачивают ее самостоятельно.
Пражская гигиеническая служба вместе с некоторыми партнерами из государственного и коммерческого секторов на следующей неделе запустит новую кампанию, призывающую к вакцинации.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
140
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
780
11:30
3 НОЯБРЯ 2025
907
09:47
3 НОЯБРЯ 2025
797
08:35
3 НОЯБРЯ 2025
2930
13:00
2 НОЯБРЯ 2025
1253
09:00
2 НОЯБРЯ 2025
7433
17:00
1 НОЯБРЯ 2025
2543
15:00
1 НОЯБРЯ 2025
1479
13:00
1 НОЯБРЯ 2025
1572
09:00
1 НОЯБРЯ 2025
933
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1459
19:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
3235