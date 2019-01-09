Выборы в Европарламент пройдут в Чехии 24 и 25 мая

Дату голосования назначил президент Милош Земан, сообщил ČTK его пресс-секретарь Йиржи Овчачек. Это решение должно быть также утверждено премьер-министром Андреем Бабишем.

Граждане Европейского союза избирают своих представителей в Европарламент раз в пять лет. Девятые выборы пройдут в странах ЕС в этом году между 23 и 26 мая. Согласно правилам, принятым в 1976 году, они должны проводиться 6-9 июня, но страны-участники сочли эти даты неудобными.

Последние избирательные участки закрываются в некоторых странах аж в воскресенье, поэтому окончательные результаты будут опубликованы только вечером 26 мая – в ночь на 27 мая.

После выхода Великобритании из ЕС в Европарламенте будет 705 мест вместо нынешних 751. Чехия имеет там 21 кресло.

Выборы 2014 года сопровождались рекордно слабой явкой: к урнам пришло только 18,2% чешских избирателей. 16,13% из них проголосовало за движение ANO, которое провело в итоге в Европарламент четырех кандидатов. Партия TOP 09 набрала 15,95%, ČSSD – 14,17% (они тоже имеют по четыре мандата) , KSČM – 10,98%, KDU-ČSL – 9,95% (по три), ODS - 7,67% (два). Своего евродепутата получила также Партия свободных граждан (5,24%). А вот "пиратам", чтобы пройти в Европейский парламент, не хватило буквально чуть-чуть: их результат составил 4,78%. Чешские крайне правые во главе с Томио Окамурой пришли последними – 3,12% голосов.

Источник: Чешская пресс-служба (ČTK)