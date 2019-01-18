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Одна из пражских улиц может быть названа в честь Павла Адамовича

Одна из пражских улиц может быть названа в честь Павла Адамовича

Марина Коханкова 12 0
Мэр Праги Зденек Гржиб предложил назвать одну из улиц чешской столицы в честь мэра Гданьска Павла Адамовича, который скончался 14 января в больнице от полученных ножевых ранений.
Одна из пражских улиц может быть названа в честь Павла Адамовича

На 53-летнего Павла Адамовича 27-летний Стефан П. напал прямо на сцене во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи».

По словам Зденека Гржиба, свою просьбу он передал в комиссию магистрата Праги, чтобы в течение нескольких недель была определена улица, которая будет названа в честь Адамовича. Ранее в поддержку этой инициативы высказался советник бывшего президента Чехии Вацлава Гавела Владимир Ганзел. На свой странице в Фейсбук он написал, что именно Адамович был тем человеком, который после смерти Гавела открыл в Гданьске аллею, названную в память о нем.

Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В воскресенье, 13 января, на него было совершено нападение -  он получил несколько ножевых ранений, в больнице ему была проведена операция, однако спасти его не удалось. Сейчас нападавший задержан и находится под стражей. Ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Источник denik.cz

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Прага улицы Вацлав Гавел
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